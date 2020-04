30 casos nuevos de coronavirus, suman 330 los infectados y 27 los fallecidos

El jefe Nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Roberto Vargas, reportó este domingo 30 casos nuevos de coronavirus COVID-19 en el país, con los que suman 330 los pacientes infectados y tres fallecidos en esta jornada con los que suben a 27 los decesos.

«Hasta las 19h00 de hoy se han reportado 30 nuevos casos positivos, que corresponden 3 a Cochabamba, 8 La Paz, 2 Oruro, 16 Santa Cruz y 1 Tarija, con estos 30 nuevos casos se tienen acumulados 330 casos», informó en su reporte diario.

Detalló que del total de casos positivos 163 (49%) se encuentran en el departamento de Santa Cruz, en La Paz 73 (22%), Cochabamba 52 (16%), en Potosí 15 (5%), Oruro 13 casos, en Pando 11 (3%), Tarija 2 (0,6%) Chuquisaca 1 (0,3%) y Beni se mantiene con cero casos.

Vargas informó, asimismo, que esta jornada se registraron 3 fallecidos por coronavirus en el país, «uno en el departamento de Oruro, de 59 años de edad; 2 en el departamento de La Paz, el primero de sexo masculino de 68 años de edad y la segunda de sexo femenino de 81 años de edad».

Agregó que en Bolivia existen 67 casos sospechosos, de los cuales 29 se encuentran en Pando, otros 29 en Potosí, 4 en Chuquisaca, 4 en La Paz y 1 en Beni.

«A la fecha en total se ha descartado 2.198 casos y tenemos un caso recuperado», complementó.

Agregó que el coronavirus modificó el estilo de vida de la población, pero instó a mantener la calma y acatar todas las medidas preventivas que instruye el Gobierno nacional para preservar la salud de todos los bolivianos.

«El peligro está creciendo y nuestro sistema de salud, nuestra economía y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Es el momento de ser prudentes, no entrar en pánico, es el momento de la ciencia y no del estigma, de los hechos y no del miedo si cumplimos lo encomendado por las autoridades que tratamos de cuidar de ustedes podemos retrasar la aproximación, prevenir la infección y salvar vidas», manifestó.