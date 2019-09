6.000 mineros arribarán en apoyo a mineros de San Cristóbal en paro

Mineros en paro e instalados en carpas en la calle Yanacocha, en la ciudad de La Paz, frente al Ministerio de Trabajo, denunciaron «que la empresa minera «San Cristóbal», de Potosí, desde el año 2007 –hace doce años-, no les paga salarios dominicales», pese a que ganaron un laudo arbitral.

Dirigentes de los mineros, en declaraciones a redactores de JORNADA, señalaron que el Ministro de Trabajo intenta retardar el cumplimiento de la norma legal. «Como quiera que se hacen de los oídos sordos y el ministro no acata la Ley», informaron que a partir de este lunes y mañana martes arribaran a la sede de gobierno más de 6.000 mineros de Oruro, Potosí y de otras localidades.

Indicaron que el ministro de Minería, César Navarro, se parcializa con la empresa Sumitomo lo que hace deducir que existe una nueva burguesía en el seno gubernamental que empeora la situación económica de los trabajadores mineros.

Expresaron «que tanto César Navarro como el viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, que tiene cuentas pendientes con la justicia por el caso de la Calancha, en Sucre, demuestra el carácter proempresarial de la nueva burguesía gubernamental, alineado con las transnacionales que operan en Bolivia.

«Los mineros de San Cristóbal lo estamos constatando en este conflicto, en la lucha de los trabajadores de la construcción en Cochabamba contra las trasnacionales de origen chino que se niegan a cumplir las leyes sobre seguridad e higiene en el trabajo o la violación de los derechos de comunidades y pueblos como sucede con la nación Qhara Qhara o el ingreso de Petrobras a la reserva de Tariquía».

Nuevas carpas y bloqueo de calles

«La presencia en la sede de gobernó de más de seis mil mineros que se plegarán a la protesta demostrará que los mineros de San Cristóbal estamos exigiendo lo que por Ley nos corresponde».

«Los bolivianos, bolivianas, que trabajamos en la minería poniendo es riesgo nuestras vidas, día y noche, haciendo turnos, vemos como comienza un proceso inflacionario que se constata en la elevación de los precios de la canasta familiar en los mercados, el pan para nuestros hijos no abastece, nuestro sacrificio no es compensado con un salario justo, determinado por la Ley General del Trabajo, vamos a efectuar marchas masivas y si el caso lo requiere haremos bloqueo de calles en esta ciudad, consideramos que el pueblo paceño comprende nuestras necesidades, porque día que pasa muestran su solidaridad con nuestro pedido. Si los ministros de Trabajo y el de Minería no están aptos para atender en derecho lo que corresponde a los trabajadores mineros, si se parcializan con las transnacionales y nos quieren hacer retardar decisiones sobre el caso, como lo hacen con los mineros de la Chojlla que desde hace un año están en desatendidos por el Ministro de Trabajo, no lo permitiremos, haremos escuchar nuestra voz de protesta y exigiremos que la Central Obrera Boliviana se ponga del lado de quienes tenemos derecho a un trato de salario justo, legal, transparente.

Instalaremos nuevas carpas a lo largo de la avenida Mariscal Santa Cruz y adyacentes», enfatizaron.