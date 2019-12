Acaba «idilio» Camacho-Pumari en medio de secretos y sospecha de mentiras

Veintiocho días después de alzar como trofeo la renuncia de Evo Morales, aquel 10 de noviembre, y tres días después pisar los balcones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta de transición Jeanine Añez, los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acaban el idilio del binomio presidencial y toman caminos diferentes.

Tras la pacificación, ambos se dieron baños de popularidad en Santa Cruz y Potosí y hacían suponer que lanzarían un binomio presidencial al ser los líderes cívicos del derrocamiento de Evo Morales y Álvaro García Linera, y poner fin a 14 años de gobierno socialista.

Camacho ayer sorprendió al anunciar su candidatura presidencial por separado y mirando hacia La Paz para escoger a su acompañante de fórmula, preferentemente una mujer. Lo anunció por la mañana en exclusiva ante un medio de comunicación y lo ratificó al medio día ante varios de medios de prensa en Santa Cruz.

En horas de la mañana, la reacción de Pumari no se dejó esperar y en declaraciones a Fides, aseguró que Camacho sin escucharlo, tomó la decisión de manera personal sin esperar tampoco la opinión de las instituciones potosinas sobre un posible binomio.

«Las organizaciones de Potosí debían analizar la situación y mi postulación en torno a estas nuevas elecciones, tenía esa obligación moral con el pueblo potosino para tratar este tema. Me sorprende la decisión de Luis Fernando Camacho (…) Suerte, te deseo todo lo mejor en este momento, jamás va a existir rencor», dijo Pumari.

Al medio día, Camacho salió a revelar que el cívico potosino sabía el martes – cinco días antes-, que ya tomó la decisión de ser candidato presidencial sin Pumari, es más, lo emplazó a decir la verdad o caso contrario lo haría él, revelando incluso a los testigos de aquella conversación.

«Antes de que yo haga un juicio de valor con respecto a si me miente o no me miente, creo que es importante que él, le responda al país. Yo necesito que él se dirija al país y le diga la verdad, pero textualmente. ¿Se reunió el martes? ¿No le dije que ya no iba? Creo que basada en esas respuestas, el pueblo boliviano va a conocer claramente cuál es la actitud y cuál es la razón por la que yo le dije que no podía ir con él. Una vez tenga la oportunidad de decirlo, pues si no lo dice, tendremos que hacer junto a otros actores que estaban presentes, iba ser clara muestra de lo estamos haciendo», declaró Camacho.

Sostuvo que la intención no es hacer a un lado de Marco Pumari. Es más, dijo que desde que el día que hicieron un compromiso hasta el día en que decidió por su candidatura, canceló proclamaciones porque no podía ir solo y por consecuencia a ese compromiso.

«Tampoco le exigí ir o pueda hacer lo que vea correspondiente. Lo que le pedí al señor Pumari es que quitemos esa ansiedad y le demos certidumbre al país y lo hagamos público. Cuando me di cuenta de que no tenía la voluntad de hacerlo, gracias a Dios que pasó todo esto y tomé la decisión de no ir (con él), declaró.

En Potosí, Pumari anunció que en las próximas horas tomaría una decisión sobre si será candidato presidencial o qué rumbo tomará de cara a las elecciones del próximo año.

Ambos líderes cívicos buscaron conformar un frente único con la participación de varias siglas de partidos políticos que no alcanzaron ni el 3 por ciento de la votación y en consecuencia, de no haberse anulado la elección, habrían perdido su personería.