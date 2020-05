Acción de Libertad para juez Huacani fue efectuado a las cero horas del día sábado

«Increíble», en audiencia de las cero horas de la madrugada (sábado 23 mayo) se llevó a efecto la audiencia de Acción de libertad impetrado por el Juez Hugo Huacani, que en manuscrito en una hoja de papel, señala que fue aprehendido en forma ilegal y sin el debido proceso ni notificación previa, pidiendo que el juez de garantías declare probada su acción y determine su inmediata libertad.

El Director del Concejo de la Magistratura de La Paz, Aldo Castro, expresó que la audiencia de Acción de Libertad del juez Hugo Huancani, se llevó a cabo en la madrugada (ayer) sábado habiendo el juez sexto de garantías instruido su libertad por «indebido proceso».

En el ministerio público se indicó que se apelará dicha decisión toda vez que no se dio a conocer sobre la hora de audiencia y porque existirían elementos de convicción en contra del citado juez Huacani, en un otro caso que no se refiere al juicio penal en contra de Marcelo Navajas exministro de Salud Pública, denunciado por la adquisición de 170 respiradores, que en forma insistente y en declaraciones a medios de comunicación, repetía que eran «respiradores para Terapia Intensiva», cuando por informaciones de expertos en la materia, médicos intensivistas -según dirigentes del colegio médico de La Paz- eran respiradores «básicos» de «emergencia» y no servían para «terapia intensiva».

El juez Huacani, toda vez que demostró que su detención era indebida y tiene en suposición que la parte denunciante, en este caso el ministerio de justicia, le tiene desafecto y comprende que su actitud en el caso respiradores, lo califiquen como «prevaricato anteladamente denunciado» podría excusarse del conocimiento de la causa y remitir obrados al juez siguiente.

El ministro de Justicia, anunció que por el caso respiradores se aprehendió a cinco personas, y se está a la espera de la audiencia cautelar, en la que el ministerio público y los abogados del ministerio «argumentarán sobre los hechos punitivos, las pruebas preconstituidas presentadas y pedirán la detención preventiva de los sindicados, involucrados, en el caso que reviste carácter público».

En el Colegio de Abogados de La Paz, consideran que el hecho de haberse instalado una audiencia de Acción de Libertad, a primera hora de madrugada, es decir en forma inmediata a la aprehensión de que fue objeto el juez Huacani, «se tendría que optar de la misma manera en todos y cada uno de los casos en que se plantea esa acción de garantías constitucionales, toda vez que en varios juzgados de materia penal, se tiene que realizar toda una odisea en busca de que los jueces comprendan que es imperioso que las partes estén en igualdad de condiciones y oportunidades y valoren exhaustivamente las peticiones resolviendo las mismas en forma oportuna y objetiva». Ponderaron que en el caso del juez Huacani se hubiera efectuado audiencia en la primera hora de la madrugada . «Increíble», expresaron.