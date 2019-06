Adepcoca «financia» para amedrentar en los Yungas, denuncian cocaleros

Una delegación de cocaleros del municipio de Coripata llegó ayer a la ciudad de La Paz y denunció que dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) financian y entregan explosivos a «grupos de choque» para amedrentar a comunidades de los Yungas que desconocen la representatividad de Sergio Pampa.

Rómulo Blanco, productor de coca, denunció, en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, que «Adepcoca financia a estos grupos de choque».

Además, informó que el sábado por la mañana Sergio Pampa, vicepresidente de Adepcoca, junto con un «grupo de choque» usó gases lacrimógenos para amedrentar a los comunarios de Machacamarca e imponer sus pretensiones políticas.

«Por eso fuimos agredidos por varias persona s que forman parte de esos grupos de choque», relató Blanco.

Explicó que la presencia de cocaleros en la FELCC de La Paz es para sumarse a las denuncias por hechos de violencia causados a la cabeza de Pampa y su entorno.

La denuncia la formuló contra tres personas aprehendidas el sábado en el municipio de Coripata y conducidas a celdas de la FELCC.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que investiga el caso por tenencia y portación ilegal de explosivos, además de otros tipos penales.

Policía detuvo a 3 personas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el sábado la Policía detuvo a tres personas acusadas de pertenecer a un grupo de choque del representante de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, y amedrentar a pobladores de la provincia Nor Yungas de La Paz con el fin de obligarlos a apoyar la lista de candidatos que se ofreció a la alianza Comunidad Ciudadana (CC).

Romero indicó que también se secuestró el vehículo que pertenecería a este grupo, donde se habría encontrado dinamita y otros objetos contundentes que estas personas supuestamente utilizaban para generar violencia.

Acotó que debido al ataque perpetrado por este grupo, al menos 12 personas resultaron heridas, mismas que tuvieron que auxiliadas en el Hospital de aquella región. Los acusados fueron remitidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (FELCC).

Cocaleros de Machacamarca denuncian a Sergio Pampa

La jefatura policial de Coripata reportó que el dirigente Sergio Pampa fue denunciado por lesiones gravísimas contra afiliados de la comunidad yungueña de Machacamarca que el sábado celebraban una reunión general.

«Por estas agresiones verbales y físicas de parte del dirigente y sus seguidores (grupo de choque), el más afectado fue Felipe Mamani, quien fue brutalmente golpeado, pateado y botado al piso», señala la denuncia.

Según esa fuente, los comunarios se aprestaban el sábado a realizar una reunión general, pero Pampa se presentó con una actitud prepotente intentando dividir al sector.

Ese hecho molestó a los comunarios, pero Pampa y su grupo de choque arremetieron contra varias de personas, entre ellos Mamani.

En la acusación que cursa en la jefatura policial de Coripata, los denunciantes aseguran que no es la primera vez que ese dirigente vulnera los derechos de los cocaleros de los Yungas de La Paz.

Por ejemplo, denunciaron que Pampa y sus grupos de choque recorren las comunidades yungueñas con el afán de dividir a los sectores y obligarlos a apoyar sus intereses personales y de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Los denunciantes, entre ellos Mamani, exigieron justicia y pidieron a las autoridades garantías para el ejercicio de sus derechos que son vulnerados por los grupos de choque de Adepcoca.

Mujer cocalera denuncia ataque físico

También Mary Mamani, una mujer productora de coca, denunció que fue víctima de un ataque físico de parte del dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, a quien acusó de amedrentar a las comunidades de los Yungas con apoyo de grupos de choque.

Según esa fuente, la directiva de la Adepcoca perdió representatividad por los atropellos de Pampa y su entorno al querer imponer controles arbitrarios a la producción y comercialización de la hoja de la hoja milenaria.

«La mayoría de las bases decidió apoyar el talonario amarillo (de control) y esto fue motivo para que sus familiares reaccionen en contra de nosotros, de pronto Sergio Pampa empezó a agredir al señor Felipe Mamani, yo traté de apaciguar, pero (Pampa) sin pensar dos veces me agredió físicamente dándome puñetes en la cabeza, diciéndome ¿qué quieres mierda? Y luego me botó al piso, ahora estoy muy mal, no puedo aguantar el dolor», señala el testimonio Mary Mamani.

Según la denuncia, el más afectado fue Felipe Mamani, quien fue «brutalmente golpeado, pateado y botado al piso».

Pampa también denuncia agresiones

Por su parte, Sergio Pampa denunció el sábado que, según su versión, fue él quien sufrió agresiones en la mencionada reunión a manos de comunarios a los que identificó como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Hago la denuncia pública de que he sido golpeado. Pensé que no iba a ser algo grave, pero tengo una hemorragia nasal y la vista la tengo afectada», acotó Pampa.

Según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Pampa sufrió un trauma facial y contusión en la región del tórax, por lo que se le dio seis días de impedimento.

Pampa actualmente se encuentra en la sede de gobierno recuperándose de sus heridas y que ya presentó también una denuncia ante la Policía en contra de sus agresores.