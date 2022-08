Agosto con A: Samsung premia a sus usuarios por el aniversario de Bolivia

Por las fiestas patrias, Samsung presenta su promoción empresarial “Agosto con A”, que consiste en premiar con un monto económico la fidelidad de sus usuarios. La campaña tiene vigencia en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro y Beni, y se desarrolla hasta el miércoles 7 de septiembre.

“Queremos festejar los 197 años de vida de Bolivia y premiar a los usuarios la preferencia por la Serie Galaxy A. Por esa razón, la promoción está dirigida a las personas que adquieran celulares Samsung Galaxy A53, Galaxy A33 y Galaxy A23, homologados y con sellos de Garantía Oficial en Bolivia”, dijo Javier Perou, gerente de Marketing en Samsung Bolivia.

La ruleta es el juego de azar que define si el participante es acreedor de Bs 50, Bs 100 o Bs 197 (monto definido por los años que cumple Bolivia). “Todos los usuarios registrados que participen obtendrán un premio económico y la entrega se realizará a través de una transferencia bancaria o a una cuenta Soli del Banco de Crédito BCP”, explicó el ejecutivo de Samsung.

Las personas que deseen participar de la promoción deben ser mayores de 18 años; entrar a la página https://samsungplus.com.bo/agostocona y llenar sus datos personales, como: nombre completo, celular, sexo, fecha de nacimiento, carnet de identidad, residencia, número IMEI del smartphone, entre otros. Además, debe seleccionar el banco o cuenta SOLI y número de cuenta.

“El participante debe adjuntar fotos de su carnet de identidad, Tag de la caja cortada, el IMEI 1 y comprobante de compra del producto, para verificación. Si el usuario omite alguno de estos pasos, no podrá ser partícipe de esta promoción”, señaló.

Una vez cumplidos los pasos, el usuario ingresa directamente a la ruleta, presiona el botón “girar” y se hace acreedor de uno de los premios económicos. El ganador recibirá la recompensa en su cuenta en un plazo máximo de tres días. “Este es el mismo procedimiento para las personas que hagan su registro desde los puntos de ventas directamente”, recalcó Perou.

Para mayor accesibilidad de los usuarios, Samsung también puso a disposición el registro en los puntos físicos de canje autorizados en el país, que se realizarán de 11:30 a 19:30. En La Paz, los usuarios pueden visitar la galería Gran Poder; en El Alto, la galería Multímetro; Cochabamba, Mercado 25 de mayo – tienda PDV Johan; Santa Cruz, galería Electrohome; Sucre, Mercado Central – tienda Next Level, Potosí, Mercado Central – tienda Next Level; Tarija, mercado Campesino – comercial García; Oruro, mercado Bolívar – tienda Next Level; y Beni, Calle Cochabamba.

“Bolivia cumple 197 años de vida independiente. Además, se caracteriza por sus diversos ecosistemas y la fidelidad de la gente. Como Samsung, no podíamos estar al margen de esta actividad y, por ello, impulsamos una promoción para celebrarlos como se merecen los habitantes de este bello país”, finalizó Perou.