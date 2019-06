Alcalde de Achocalla niega firma de contrato para planta de tratamiento de basura

El alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, negó ayer que exista un contrato suscrito con la empresa IGBlue para la construcción de una planta de tratamiento de residuos en la comunidad Ayma, en Achocalla, y anunció un proceso al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por difamación y calumnia.

«Como municipio de Achocalla vamos a tomar las acciones legales correspondientes por difamación, calumnias e injurias y si corresponde otro tipo de acción penal, porque no puede ser él (Luis Revilla) trate de eludir o tratar de esquivar su responsabilidad como Alcalde», señaló Ninaja al anunciar que presentará la denuncia ante autoridad competente.

El martes, Revilla dijo que sospecha que detrás del deslizamiento del relleno de Alpacoma, ocurrido el 15 de enero, hubo un «sabotaje» de autoridades del municipio de Achocalla porque ocho meses antes del siniestro, Ninaja y representantes de la empresa IGBlue firmaron un contrato para instalar una planta de residuos sólidos.

«Aclarar que hasta el momento no hay ninguna construcción de planta de tratamiento, no existe ninguna construcción de camino asfaltado, negamos enfáticamente. Queremos que el alcalde Revilla no genere cortinas de humo porque el relleno sanitario según la resolución de la Gobernación de La Paz tiene que cerrarse el 18 de junio», puntualizó Ninaja.

Empero aseguró que sí hubo un acta de entendimiento con la empresa, pero no así un «contrato administrativo».

Explicó que «los contratos administrativos son muy diferentes, existe un acuerdo de intención para poder generar una planta de tratamiento, pero eso no quiere decir en ningún momento que nosotros vamos a obligar al municipio de La Paz, ni a los otros municipios», añadió.

Según Ninaja, el proyecto se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y de aprobarse, se especifica que la planta se realizará en mancomunidad, es decir, con la participarán de los municipios que deseen involucrarse. «Una vez que se apruebe el proyecto entonces se harán los estudios para determinar la cantidad de basura que produce cada municipio», complementó.

Explicó que Revilla no puede estar «suponiendo» que ese relleno sufrió un atentado o un sabotaje, olvidándose del proceso que se le sigue por el colapso y deslizamiento de las macro celdas del relleno sanitario de Alpacoma, que afectó el medio ambiente y a los habitantes del lugar.

Ninaja fue enfaticó al señalar que de acuerdo a los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno Autónomo Municipal hizo malas operaciones en el manejo del relleno sanitario, al sobrecargar su capacidad, lo que produjo el deslizamiento de una celda provocando daños al medio ambiente, a la salud pública de la población de Achocalla y a la ciudad de La Paz, por esa razón se sigue un proceso penal contra Revilla en la ciudad de El Alto.

Asimismo, remarcó que presentará ante las autoridades correspondientes una denuncia en contra de Revilla por los delitos de «difamación calumnias e injurias».

El Alcalde de Achocalla cuestionó el proceder de Revilla y aseveró que intenta «eludir y esquivar» su responsabilidad como alcalde cuando se sabe que el relleno sanitario de Alpacoma se deslizó por la mala operación de la empresa Tersa, encargada de ese botadero.

Adelantó que una vez fenezca el plazo para el cierre del botadero de Alpacoma, el 18 de junio, no se permitirá el ingreso de los camiones de basura a ese lugar.