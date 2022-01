Alcaldía y Bolivia Clásica firman acuerdo para convertir a La Paz en el “Centro Cultural del Cono Sur”

El alcalde Iván Arias y la presidenta de la fundación “Bolivia Clásica”, Ana María Vera, firmaron ayer una carta de intenciones destinada a gestionar la construcción de un centro cultural y sinfónico sin precedentes que convertirá a La Paz en el “Centro Cultural del Cono Sur”, destinado a formar a grandes talentos de músicos y ofrecer conciertos de excelencia con grandes expositores de la música clásica, popular y de otros géneros en el Parque Urbano Central (PUC).

Vera es la impulsora de este “sueño paceño” que nació como una idea hace tres años y que poco a poco gana adeptos para su concreción, inicialmente expertos de Estados Unidos e Inglaterra, y ahora el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

El alcalde Arias expresó su admiración por Vera y le agradeció por pensar en su ciudad para hacer posible el proyecto que busca situar a La Paz y el país en el espectro de los grandes eventos culturales del mundo, con la infraestructura adecuada para hacerlo.

“Queremos tener este centro sinfónico, que va a convertir a La Paz en el Centro Cultural del Cono Sur, para que gente del sur de Perú y norte de Chile y Argentina puedan venir a disfrutar conciertos de nivel, con aristas de nivel”, dijo el alcalde en su discurso, tras la firma de la carta de intenciones.

Arias ponderó la labor de Vera que, de vivir tranquila en Londres, disfrutando de la fama y los éxitos que tiene como eximia intérprete del piano y la música clásica a nivel mundial, decidió apostar por La Paz y su juventud para retornar al país, crear su fundación y ahora impulsar el proyecto de construcción de este centro, que no tiene parangón en Bolivia.

“Esta carta de intenciones es el primer paso para que este sueño se haga realidad, gracias a tu amor por La Paz; podrías estar en Londres, disfrutando de tu fama y prestigio, pero tomaste la decisión de volcar tus sueños a La Paz”, le dijo el burgomaestre a Vera.

El proyecto fue concebido hace tres años y emerge de un diagnóstico que hizo Vera sobre los escenarios culturales que tiene el país, donde incluso no es fácil conseguir pianos y menos desarrollar conciertos de excelencia con los grandes intérpretes de la música clásica a nivel mundial.

“Conozco los teatros que existen, hay la falta de pianos, por eso queremos impulsar nuestros propios festivales; en Bolivia hay un problema: no hay teatros y centros culturales, es el único país en Sudamérica que no tiene un centro cultural; tenemos tanta cultura expresiva; hace 10 años que estoy trabajando con La Paz y El Alto; (los alumnos) vienen de otras ciudades, ofrecemos algo interesante, para complementar a lo que tenemos en Bolivia; con la experiencia que tengo y la carrera que tengo de 45 años de artista, conozco centros culturales que aquí Bolivia carece”, dijo Vera.

El proyecto demandará un monto significativo de inversión que depende del diseño del centro que ya está siendo trabajado por arquitectos de excelencia de Nueva York y Londres con los que la eximia artista boliviana tiene relación.

La Fundación “Bolivia Clásica” funciona hace 10 años en La Paz y basa su razón de ser en la formación musical de excelencia en jóvenes de La Paz y El Alto para que se conviertan en notables expositores de la música clásica y popular, con la fusión de instrumentos propios de Bolivia como el charango.

Vera explicó que este centro cultural de grandes proporciones busca constituirse no solo en un centro de grandes conciertos sinfónicos, sino en un parque cultural donde la juventud se forme en la música y las familias tengan contacto directo con diversas expresiones artísticas del país.

“Por eso estamos muy agradecidos del apoyo para obtener un espacio propio, la idea es que el Parque Urbano Central tiene la posibilidad de volverse un lugar icónico para la ciudad. Tenemos un equipo extraordinario de arquitectos, ingenieros, especialistas autísticos, estrategas, planificadores urbanos, de Europa, Nueva York, Londres, Alemania. Esto va a hacer mucho más que un centro sinfónico, que una escuela de música, un teatro, va a ser un lugar donde el pueblo bolivianos se puede unir y hacer eventos, sentirse como en su casa, ofrecer clases de música con profesores de excepción”, destacó Vera en su discurso.

Para Arias, este proyecto se convierte en una gran oportunidad para convertir a La Paz en un referente de la cultura fuera del país, dado que el Parque Urbano Central cuenta ya con espacios de arte como el memorial Quiroga Santa Cruz, el Museo Interactivo Memoria y Futuro Pipiripi, el Teatro al Aire Libre y la Cinemateca Boliviana.

“Ha nacido en nosotros el eco perfecto para seguir soñando y concretando la idea. ¿Qué es lo que me gusta más del proyecto? Es que es impresionante, fui a ver a Bolivia Clásica y vi cómo jóvenes de El Alto y de la ciudad desarrollan su talento, su capacidad, muchachos desde los seis hasta los 19 años ya están compitiendo en Europa y Estados Unidos, admirados en el mundo y nosotros no los valoramos porque no tienen espacio”, dijo Arias.

El referido centro no solo se propone promover la excelencia en la formación musical, sino que responderá a estándares arquitectónicos vanguardistas. Vera considera que este centro cultural hará que la gente se sienta en casa y que sea feliz porque se cubrirá una demanda ciudadana.