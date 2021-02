Alejandro Chumacero jugará en Chile

Finalmente terminó la novela del mediocampista paceño Alejandro Chumacero quien fichó para el club chileno Unión Española, elenco al que se incorporará el día lunes para ser sometido a una revisión médica. El jugador era pretendido por The Strongest y Always Ready, pero no hubo acuerdo económico alguno.

A través de un comunicado oficial en la cuenta del club chileno los dirigentes le dieron la bienvenida al futbolista boliviano. «¡Bienvenido, Alejandro Chumacero! El jugador, 43 veces internacional con la Selección boliviana, firmó un precontrato con Unión Española. A comienzos de la próxima semana el volante arribará a la Catedral para sellar el vínculo definitivo».

El exjugador del Puebla (México) tenía el fin de volver al elenco de The Strongest en el que jugó desde las divisiones menores, pero el tema económico frenó su propósito, además las negociaciones se enfriaron después que la titular del club renunció a su cargo por razones personales, posteriormente Chumacero aclaró que nadie se contactó con él, pese a que ya daban por hecho su firma de contrato con los atigrados.

Unión Española jugará la segunda fase de la Copa Libertadores de América, en ese campeonato su rival será Independiente del Valle, de Ecuador entre el 9 y 16 de marzo. El jugador boliviano tiene el reto de ganarse la titularidad en un equipo en el que rearma líneas para enfrentar este torneo y el local.

Chumacero recientemente estuvo vinculado al plantel mexicano (Puebla), después volvió a La Paz donde negoció con los clubes paceños, pero también tuvo algunos problemas familiares, finalmente determinó estampar su firma de manera digital (precontrato), los detalles del contrato se conocerán la siguiente semana.