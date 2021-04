Alexis Dessard inspira su activismo en Unifranz

Con el objetivo de crear conciencia por el cuidado del medio ambiente y la preservación de la madre tierra, la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ El Alto llevó adelante el Encuentro denominado “Ideas que Inspiran”, que contó con la participación del ciudadano Francés Alexis Dessard, activista e influencer conocido por haber liderado y convocado a diversas campañas de limpieza en atractivos naturales y turísticos de nuestro país; y Claudia Cárdenas, activista medioambiental boliviana y consultora de la plataforma Piensa Verde.

Estudiantes de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ El Alto, participaron del encuentro y tuvieron la oportunidad de interactuar y realizar preguntas a Dessard sobre las intensas jornadas de limpieza impulsadas durante su recorrido por Bolivia, su motivación, e incluso ‘apuntaron’ su participación para futuras campañas que fueron anunciadas por el activista y que benefician directamente al Turismo en el país, rubro de los más afectados por la pandemia.

Por su parte, una de las participantes felicitó el trabajo de Dessard y comentó que, la pasada gestión, estudiantes de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ El Alto vieron frustrada una iniciativa similar, denominada “Sueña Verde” a causa de la Pandemia. Sin embargo, a partir de la viralización de las campañas del influencer, su idea recobró fuerza y afirmó que pronto anunciarán su primera cruzada.

Durante su participación, Dessard agradeció a UNIFRANZ por ser la primera Universidad en invitarlo a compartir sus experiencias con los estudiantes y aprovechó la presencia de estos para motivarlos sobre la importancia de animarse a proponer este u otro tipo de iniciativas de beneficio social, y aplicarlas. Puso como ejemplo su primera campaña en Uyuni, la cual, gracias a la población y a los medios de comunicación, se hizo viral, llegando a reunir miles de ciudadanos, instituciones públicas y privadas en una cruzada sin precedentes que le dio otra cara a diversos sitios turísticos a lo largo y ancho del territorio boliviano.

Asimismo, a raíz del masivo apoyo recibido, el activista no descartó iniciar otro tipo de campañas que generen diversos beneficios al país, para lo cual solicitó a los medios que puedan difundir masivamente, no solo sus campañas e iniciativas, sino la de muchos jóvenes que muchas veces no logran generar el impacto esperado y se rinden.

Durante su participación, Claudia Cárdenas habló de la importancia de estas iniciativas, pero a su vez llamó a la sociedad a generar consciencia sobre la importancia, no solo de limpiar, sino también de dejar de lado toda acción que daña el medio ambiente. Asimismo, compartió sus experiencias como activista, labor que lleva adelante durante mucho tiempo, enfocada principalmente al cuidado y preservación del medio ambiente y motivó a los estudiantes a generar acciones que beneficien a la sociedad.

En la parte final del evento, Oscar Claros, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a tiempo de entregar un presente a ambos activistas, destacó su aporte a la sociedad y manifestó que “a través de este tipo de eventos se busca propagar estos valores, que los estudiantes también se involucren en estas iniciativas y, sobre todo, pierdan el miedo de proponer y generar acciones en búsqueda del equilibrio social, ambiental y económico de la sociedad”.

El encuentro fue transmitido por Facebook Live a través de la página oficial de UNIFRANZ El Alto y replicada en todas las páginas de la Casa Superior de Estudios a nivel nacional, con el fin de llevar el mensaje a miles de personas en todo el país.

Alexis Dessard

Nacido en Bélgica, este joven activista tiene 25 años. A los dos años se mudó a Costa Rica junto a su familia y a los siete a Francia, donde terminó sus estudios en Multimedia y Programación.

Dejó Francia hace cuatro meses para comenzar su aventura: dar la vuelta al mundo. Decidió empezar esta travesía por Sudamérica, porque tiene la ventaja de hablar muy bien español. Visitó Brasil y Paraguay, pero su ruta se detuvo en Bolivia por el montón de basura en los alrededores del Cementerio de Trenes, en Uyuni.

Impulsó la limpieza del Cementerio de Trenes de Uyuni, lago Uru Uru en Oruro, del Río Rocha en Cochabamba y Copacabana en La Paz. Tiene previsto continuar con la labor de limpieza en Tiquina, el Valle de las Ánimas en La Paz y en la Bahía de Cohana. Asimismo, prevé impulsar la campaña de aseo del río Desaguadero y espera una masiva participación de ciudadanos bolivianos y peruanos.

Claudia Cárdenas Angulo

Economista, Activista Medioambiental y Activista de Lucha Contra la Violencia, activista, organizadora de eventos y creadora de contenido para sus redes con temas como el cuidado del medio ambiente y la lucha por los derechos de las mujeres y los niños.

Actualmente es consultora de la Plataforma ambiental Piensa Verde que busca construir un puente entre el sector privado y las ONGs que trabajan en medioambiente.

