Alfabeto, una divertida propuesta de Coca-Cola para compartir tus deseos para el 2021

En el marco de la campaña Juntos Para Algo Mejor, Coca-Cola Bolivia presenta Alfabeto, una divertida propuesta para formar palabras con las letras que se incluyen en las etiquetas de los envases de Coca-Cola y compartir mensajes positivos para el nuevo año.

“Salud”, “amor”, “amistad”, “juntos”: esas son solo algunas de las palabras que se pueden formar con las botellas de Coca-Cola que ahora llevan incorporadas en sus etiquetas una letra del alfabeto, además de diversos signos. La campaña propone unirse al juego del Alfabeto, una iniciativa que promueve la creación de palabras y mensajes optimistas para encarar el nuevo año y compartirlas a través de las redes sociales.

Este Alfabeto que propone Coca-Cola Bolivia forma parte de una movida regional de la Compañía, en el marco de la campaña Juntos Para Algo Mejor, que invita a abrazar el cambio y a mirar el mundo con optimismo tras un 2020 cargado de desafíos. “La campaña Juntos Para Algo Mejor es una invitación resiliente a repensar el mundo de aquí en adelante, a estar abiertos a nuevas realidades y a encontrar la mejor versión de cada uno. Este 2021, la Compañía tiene la mira puesta en renovar la esperanza y en apostar por abrazar el cambio”, explica Nathalia Munhoz, Directora de Marketing de Coca-Cola Bolivia. Mucho de ese optimismo surge además del poema especialmente escrito por el artista George The Poet: “Open Like Never Before” (“Abiertos como nunca antes”).

Por eso, para aprovechar la masividad de las redes sociales, las etiquetas de las botellas también incluyen caracteres especiales como el numeral (#) o el arroba (@), que permiten personalizar los mensajes de las fotos para Instagram, Twitter, Facebook y otras plataformas. Para unirse al juego, solo alcanza con juntar envases con letras, pensar un mensaje positivo y difundirlo en las plataformas.

“A través de la campaña, Coca-Cola invita a las personas a que este 2021 miren el lado optimista de la vida y a que compartan sus sentimientos positivos con los demás”, explica Nathalia.

Las letras están circulando en los envases de edición limitada de 300ml y 500ml de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Sin Azúcar, y están disponibles en puntos de venta de todo el país, “de modo que los consumidores puedan crear sus mensajes mientras disfrutan su bebida favorita”, agrega Nathalia.