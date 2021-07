Alumna de la UPB logra el primer lugar del concurso “Mi Tesis en 180 segundos”

La Universidad Privada Boliviana (UPB) se llevó una nueva alegría con el triunfo de Natalia López en el concurso “Mi Tesis en 180 segundos” de la Embajada de Francia de Bolivia. La gran final del certamen se realizó el pasado viernes 25 de junio de forma virtual, con los diez finalistas presentando sus proyectos de grado.

La iniciativa “Mi Tesis en 180 segundos” fue creada por la Embajada de Francia y su Servicio de Cooperación y Acción Cultural con el objetivo de fortalecer los programas y los profundos lazos académicos que existen entre los dos países. Tras validar sus licenciaturas con la modalidad Tesis o Proyecto de Grado, los concursantes presentaron sus trabajos ante el panel de jueces dentro del límite de tiempo indicado en el título del evento.

Natalia López, la feliz ganadora del certamen, desarrolló una tesis basada en la medición e identificación de los costos económicos de la violencia doméstica y de pareja para las mujeres bolivianas. Como indica la joven economista, el nombre de su proyecto habla por sí mismo: “Los efectos de la violencia de género sobre los ingresos y la probabilidad de trabajo de las mujeres víctimas en Bolivia”.



“Lo que yo he hecho es usar lo que he aprendido en la carrera y aplicarlo en este contexto. Utilizando la Encuesta de prevalencia y características de la violencia en Bolivia construí variables que describían si las mujeres habían sido víctimas de violencia. Armé dos tipologías, una basada en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, y la otra que se acomoda a las definiciones de nuestras leyes. Elegí una muestra de cada tipo, la violencia física y la violencia de pareja, y estudié el efecto que tienen sobre los ingresos de las mujeres”, explicó López con respecto a la investigación que presentó ante el jurado.

El premio para el primer lugar consiste en una beca para una maestría de un año en Francia. En caso de que el estudiante no sepa francés, la ejecución de la beca se posterga hasta que obtenga el nivel mínimo requerido para aplicar a la maestría. Por si fuera poco, la embajada de Francia se encarga de financiar los costos de las clases. Es precisamente la situación de López, que utilizará el tiempo de aprendizaje para definir el rumbo de su posgrado.

“Ha sido una oportunidad gigantesca y estoy muy feliz de haber podido participar y más todavía ganar. Es intimidante y tenía la duda de entrar o no, pero es un tremendo programa y la gente interesada debería lanzarse. Yo todavía no he elegido porque la maestría es en una universidad que pertenezca al Campus France, entonces quiero ver mis opciones según los programas”, confesó la ganadora de cara al futuro.

El concurso “Mi Tesis en 180 segundos” contemplaba otros estímulos, como el “premio flechazo de los lycéens”, entregado por un jurado especial conformado por estudiantes del Colegio Franco Boliviano Alcides d’Orbigny, del Colegio Francés de Santa Cruz de la Sierra y del Colegio San Agustín de Cochabamba. Otros auspiciadores importantes de la iniciativa incluían la Agencia Francesa de Desarrollo, la petrolera Total S.A. y el Instituto de Investigación para el Desarrollo.