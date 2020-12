Always Ready acaricia el título

Con una victoria de 2 a 1 sobre Royal Pari, el plantel de Always Ready comenzó a probarse el traje de campeón, el equipo millonario jugará el día jueves contra Nacional Potosí de visitante por la última fecha del campeonato Apertura en el que depende de sus resultados, pues sumó 48 puntos y si asegura las unidades en la Villa Imperial será inalcanzable, ya que los puntos no serán suficientes para sus inmediatos perseguidores (The Strongest con 47 y Bolívar con 46).

El partido se disputó en el estadio Municipal, de El Alto. Para los dos equipos era urgente la necesidad de sumar los tres puntos en disputa, cada uno con el objetivo que persigue, pues están arriba en la tabla de posiciones del que no quieren bajar debido a los resultados que se registraron en Cochabamba (perdió Bolívar).

Con ese propósito el técnico Omar Asad, quien dirige al elenco desde las tribunas, movió el tablero y así darle fuerza a su elenco, al final la lectura del encuentro le dio el resultado que esperaba, sumó las unidades y quiere más, en la última fecha buscará quedarse con el primer puesto de la tabla y coronarse campeón del torneo Apertura.

Con la victoria que consiguió el equipo millonario sumó 48 puntos, que le permite subir al primer casillero del tablero que se mantiene comprimido por lo que el título se definirá en la última fecha del torneo Apertura a jugarse el jueves 31 de diciembre en horario unificado (15:00), pero los millonarios solo dependen de sus resultados.

Always Ready abrió el marcador a los 18 minutos del compromiso, fue Gustavo Britos, quien hizo estallar la banca de suplentes del local, los jugadores de Royal Pari reclamaron posición adelantada, pero la jugada ya había sido convalida y fue el 1 a 0 para el elenco que representa a El Alto. El cotejo se jugó a puertas cerradas.

Minutos después, a los 33 el jugador Rodrigo Ramallo convirtió el segundo gol para los locales, el cabezazo del jugador se produjo después de un tiro de esquina que fue ejecutado por Samuel Galindo, quien le pasó la pelota como con la mano para que el autor del gol se acomode y empuje la pelota en el fondo de las redes.

Con ese resultado finalizó el primer tiempo del compromiso, los jugadores ganaron los vestuarios para escuchar la charla del entrenador. En el segundo tiempo el equipo millonario ingresó con la finalidad de liquidar el pleito, pero no contaron que el rival retornaría con la firme convicción de complicarle la vida al equipo dueño de casa.

Fue a los cuatro minutos del segundo tiempo, 49 del compromiso cuando Iker Hernández, de Royal Pari peleó por la pelota e ingresó a la zona roja para convertir el 2 a 1 que les cayó como balde de agua fría al local del que no pudieron recuperarse y terminaron con el Jesús en la boca, pero consiguieron sumar los puntos que necesitaban.