Always Ready despedazó a Real Potosí

45 minutos fueron suficientes para que el plantel de Always Ready destroce la defensa de Real Potosí al que goleó por 4-1, la tarde del miércoles en el estadio Municipal, de El Alto (La Paz) en el partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato Apertura, en el que se mantiene como líder con 15 puntos y por el momento es inalcanzable a días para que enfrente a Millonarios, de Colombia, por el encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana.

Más de cinco mil personas se dieron cita al escenario deportivo quienes soportaron una persistente lluvia que enfrió el segundo tiempo pues terminó con jugadas intrascendentes, algunas llegadas de peligro que no cambiaron el marcador, pero también con la molestia de la exigente hinchada del millonario que pedía a gritos que el plantel sume los goles, algo que finalmente no pasó, al contrario, recibieron un gol de la visita.

La victoria reconforta al plantel que adoptó El Alto, pues el día sábado recibirá la visita de San José y después concentrará todo su trabajo para el partido contra los colombianos programado para el día jueves 20 de febrero (18:15), en el estadio Hernando Siles, de La Paz, donde se espera a más de 20 mil personas.

El equipo millonario comenzó la goleada a los 14 minutos mediante el jugador Carlos Saucedo, quien no dejó escapar la oportunidad que se le presentó y marcó la diferencia, el arquero del lila Gustavo Salvatierra, nada tuvo que ver pues la defensa de su plantel estaba desconcentrada y no pudo evitar el peligroso ingreso del jugador.

Tres minutos después el jugador Javier Sanguinetti sumó en el marcador (2-0) tras un cabezazo que sorprendió al plantel de Potosí, ese tanto fue lapidario para la visita, pues ya no pudo recuperar espacios y menos generó jugadas para remontar el marcador, además el local no tenía en sus planes dejar terreno al rival y mostró sus argumentos futbolísticos para quedarse con las tres unidades.

A los 31 minutos otro gol de cabeza desató la algarabía en el estadio Municipal, en esta ocasión fue Marc Enounba quien convirtió después de un centro preciso y milimétrico, el jugador estaba atento para cualquier llegada de peligro (3-0 parcial).

Mientras que a los 42 minutos cuando el primer tiempo llegaba a su fin, el jugador Hugo Rojas convirtió la cuarta conquista para Always Ready, el jugador estaba atento a la confusa jugada en el que un defensor quiso despejar la pelota, pero no pudo y la pelota se metió en el fondo de las redes con lo que terminó la primera etapa.

El segundo tiempo bajaron las cargas en el plantel local, ya las jugadas no eran rápidas, el partido era flojo y la molestia del hincha no se dejó esperar y reaccionan con silbatinas, debido a la producción del plantel, pero el resultado no corría peligro hasta el minuto 92 cuando el jugador Dustin Maldonado, de Real Potosí logra el gol del honor.