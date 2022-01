Amazon revela el título de su serie basada en «El señor de los anillos»

Amazon Studios anunció este miércoles el título de su esperada serie sobre el mundo de «El señor de los anillos», producida por el español J.A Bayona, que ha titulado «Lord of the Rings: The Rings of Power» (El señor de los anillos: los anillos de poder).

La trama del nuevo programa se situará en la Segunda Edad, «miles de años antes» de los eventos narrados en «El Hobbit» y en la trilogía de J.R.R. Tolkien adaptada para la gran pantalla, y narrará cómo los anillos fueron forjados y repartidos entre las distintas razas.

«Este es el título que imaginamos podría vivir en el lomo de un libro junto a otros clásicos de J.R.R. Tolkien», afirmaron los productores ejecutivos del programa J.D. Payne y Patrick McKay en un comunicado remitido a la prensa.

«Hasta ahora, el público sólo ha visto en pantalla la historia de ‘el anillo’, pero antes de que hubiera uno, había muchos más… y estamos emocionados de compartir la épica historia de todos ellos», agregaron.

La serie llegará simultáneamente y en varios idiomas a 240 países el próximo 2 de septiembre a través de la plataforma Prime Video, donde estarán disponibles nuevos episodios cada viernes.

La serie, cuya primera temporada se ha rodado en Nueva Zelanda, empieza en una época de relativa paz y está protagonizada por personajes tanto nuevos como conocidos, que se enfrentan al resurgir del mal en la Tierra Media.

Según anunció Amazon Studios el pasado agosto, la grabación de la segunda temporada tendrá lugar en el Reino Unido a parir de la primavera de 2022.