América avanza en la tercera dosis anticovid y roza la normalidad prepandemia

El control de la pandemia parece estar más cerca en América. La mayoría de los países superan ya el 30 % de vacunados con las dos dosis y se avanza en inocular la tercera. Además, Chile suspendió este lunes desde el 1 de octubre el toque de queda vigente desde marzo de 2020, un paso hacia la normalidad precovid.

Las cifras en países como Colombia, Brasil, Uruguay y Chile alientan el optimismo, aunque por lo menos la «vida normal» todavía tardará «un año» en llegar, según pronosticó el domingo el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, que no especificó si se alcanzará a la misma velocidad en todos los países.

A pesar de la tregua generalizada, las cifras siguen siendo dramáticas: en los últimos 7 días, la región sumó 1,1 millón de casos nuevos, para un total de 89,3 millones de contagiados y 2,2 millones de muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Planificar terceras dosis

Aunque solo Uruguay, Chile y Canadá superan el 70 % de la población totalmente inmunizada, más países de la región están planificando el suministro de una tercera dosis, a pesar de que la OMS pidió una moratoria a las vacunas de refuerzo hasta diciembre, dada la desigualdad de distribución de dosis en el planeta.

Aun así, Costa Rica anunció una nueva compra de vacunas para esa tercera tanda; en El Salvador, más de 5.000 personas ya se han aplicado la tercera dosis, según los datos oficiales actualizados hoy, y en Panamá también la recibirán pacientes inmunodeprimidos desde este miércoles.

En EE.UU., donde cerca de 70 millones de personas no están vacunadas, el presidente Joe Biden se puso esta jornada la tercera inyección de Pfizer, tres días después de que las autoridades sanitarias autorizaran el refuerzo para colectivos vulnerables.

En un auditorio de la Casa Blanca y con los periodistas y las cámaras presentes, Biden se arremangó la camisa para que una enfermera le administrara una dosis de refuerzo, como han recomendado las autoridades del país para los mayores de 65 años y otros colectivos vulnerables.

Chile suspende toque de queda

En el camino hacia la normalidad, el Gobierno chileno informó este lunes que no renovaba el estado de catástrofe a partir del 1 de octubre, y por lo tanto, eliminaba el toque de queda vigente desde marzo de 2020.

Una medida anunciada poco después de que las autoridades reabrieran las fronteras a los extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre, tras varias semanas con una importante disminución de casos y una tasa de positividad nacional que a la fecha se sitúa en el 1 %.

Sin el estado de excepción vigente no habrá más cuarentenas regionales o comunales a lo largo del país, aunque se mantendrán medidas como el aislamiento de casos positivos, contactos estrechos, sospechosos y viajeros, además de limitaciones en aforos dependiendo de la situación epidemiológica.

Perú confirma variante delta plus

El Ministerio de Salud de Perú confirmó el sábado los tres primeros casos de la variante delta plus, que contiene una nueva mutación en la proteína de espiga que el virus utiliza para entrar en las células humanas.

Estos primeros casos hallados en Lima fueron reportados por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, en declaraciones a periodistas durante una visita a uno de los centros de vacunación activos en la capital peruana.

«No solo se ha incrementado la variante delta sino que ha aparecido la variante delta plus, que genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante delta plus», explicó Cevallos.

El descubrimiento llega cuando el país alcanzó los 10 millones de personas vacunadas plenamente, lo que equivale a casi el 30 % de su población, y sobrepasó las 25 millones de dosis aplicadas, según los datos publicados por el Ministerio de Salud el domingo.

Bolsonaro da negativo en covid

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo en covid-19 el domingo, tras permanecer en cuarentena desde que regresó el pasado miércoles de Naciones Unidas, debido a que cuatro integrantes de la comitiva que lo acompañó fueron diagnosticados con el virus, informaron fuentes oficiales.

Por recomendación de las autoridades sanitarias brasileñas, Bolsonaro estaba aislado desde el pasado miércoles, cuando regresó al país de la Asamblea General de la ONU, por haber tenido contacto con su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien testó positivo para la covid y tuvo que permanecer en cuarentena en Nueva York.

Bolsonaro, quien ya contrajo la enfermedad y hasta el momento no se ha inmunizado contra el patógeno, es uno de los líderes mundiales más negacionistas respecto a la gravedad de la pandemia, que ya deja más de 594.443 muertos y 21,4 millones de infectados en Brasil.

Exportar vacunas desde América Latina

La planta que la farmacéutica china Sinovac instalará en Santiago de Chile «exportará a toda Latinoamérica» vacunas contra la covid-19, apuntó hoy el ministro de Salud del país andino, Enrique Paris.

Paris explicó que el laboratorio chino instalará en la capital de su país una planta para llenar -no fabricar- viales y un instituto de investigación en Antofagasta (norte), lo que contribuirá a luchar contra la pandemia en la región.