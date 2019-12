Aprehenden a empresario por llamadas que tuvo con Evo

El empresario Fernando Morales fue aprehendido ayer, al momento de prestar declaración para explicar sus múltiples llamadas que tuvo con Evo Morales, durante los días de conflicto.

El investigado aseveró que hizo esos contactos con el exmandatario para persuadirlo a que pacifique el país y que incluso el exministro Jerjes Justiniano sabía al respecto.

El teniente coronel Luis Fernando Guarachi, de la fuerza anticrimen, indicó que el empresario tiene unas 150 llamadas a Morales, pero de las cuales unas cuantas se consumaron con tiempo de contacto.

Indicó que también el mismo sujeto tiene contactos con la zona del Chapare, durante los conflictos de noviembre.

El empresario reconoció que tiene unas 150 llamadas hacia el exmandatario, pero de las que se contestaron tiene el registro para demostrarlo ante el Ministerio Público.

Añadió que en las conversaciones con Evo le llamó a la paz e incluso le mencionó la Biblia: «bienaventurados los que los que los pacificadores que serán llamados hijos de Dios».

Si bien aseveró que no es masista, afirmó que tiene una amistad con el exmandatario, pero no se aprovechó de la misma para tener contratos estatales, a pesar de ser empresario del área de construcción.

Aseveró que su intención era pacificar el país y que incluso para aquello pidió la venia del exministro Justiniano.

«Hemos hecho mensajes de paz, de llamado a la unidad, de llamado a la coherencia y principalmente a la paz. Ese es el rol que ha tenido Fernando Morales desde el 2005 hasta la fecha y, en particular, de los meses de octubre a diciembre. Ese es mi rol que he hecho he tenido y que obviamente del cual me enorgullezco», aseguró.

El empresario indicó que tiene planeado escribir un texto que se titule «Cartas y Mensajes a un Amigo Sordo».

Entretanto, el empresario fue aprehendido y está investigado por el caso de sedición y terrorismo, cuyos principales implicados son Evo Morales y Faustino Yucra.