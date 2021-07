Artistas destacan la jornada de atención médica gratuita para su sector

La jornada de atención médica exclusiva para artistas que se realiza en el Teatro al Aire Libre contó con una importante afluencia de interesados. Trabajadores del sector que buscaron acceder a pruebas rápidas y de antígeno nasal de Covid-19 destacaron la iniciativa de la Alcaldía paceña.

“Ya con la primera dosis de la vacuna y todos negativos luego de la prueba. Así que ya estamos listos para las funciones de microteatro de este fin de semana”, fue la publicación de los integrantes de Teatro Grito, que acudieron a la jornada para continuar con el festival que ofrecerán el 17 y 18 de julio en Casa Grito.

“Vine a hacerme una prueba rápida y gracias a Dios salió negativo. Me parece buena esta actividad, ya que los artistas estamos afectados y esta prueba no me costó nada”, dijo Marco Antonio Flores, músico folclórico que fue uno de los primeros en asistir al espacio municipal.

“Aunque ya tuvimos algunas reuniones con la Alcaldía, esto también es necesario para saber si tenemos o no la enfermedad”, expresó Marcos Vilela, perteneciente al sector de entretenimiento infantil.

A su turno, Cintia Soria, agradeció la iniciativa, ya que “hay muchos sectores que no tienen el seguro de salud y esta es una forma de apoyar a los artistas, porque todos hemos sido golpeados por esta pandemia”.

Perteneciente a la Asociación de Músicos Folklóricos de La Paz, Mauricio Chacón, agregó que “es importante acudir a estas convocatorias, porque no hemos tenido oportunidades de acceder a atención médica y los músicos deberíamos aprovecharlas”.

La doctora Katherine Vidangos, de la Secretaría Municipal de Salud, explicó que, al momento de ingresar, “a cada persona se le hace el triaje (protocolo de clasificación de pacientes), le tomamos los signos vitales. Si viene con síntomas de la enfermedad o con síntomas post Covid-19, se le da una ficha para pasar al consultorio. Una vez que le hacen el diagnóstico, va a laboratorio y hacen la prueba”. Entre 10 a 15 minutos, la persona recibe su resultado y en caso de que salga positivo se le entrega el kit de medicamentos.

Los interesados llegaron al teatro al Aire Libre con su carnet de identidad, carnet de artista o algún documento que certifique su actividad en el sector.

La Secretaría Municipal de Culturas extendió la invitación a más de 50 instituciones artísticas para sumarse a la actividad. Algunas de ellas son: la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos (ABAP), la Federación de Bandas Folklóricas de La Paz, el Sindicato Boliviano de Músicos Profesionales, el Consejo Ciudadano de Planificación Intercultural para las Culturas y las Artes (Concipculta), entre otros.