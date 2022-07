Aumento exponencial de contagios de covid-19

Los responsables de salud pública pidieron que se suspendan los festejos y otras actividades que concentren mucha gente, debido al aumento exponencial de casos de covid-19. Lamentablemente, el alcalde paceño rechazó la sugerencia y contestó que «el que no quiere, que no vaya», refiriéndose a la verbena y otras actividades preparadas por el municipio con motivo de recordar la Revolución del 16 de Julio de 1809, que es la fiesta cívica de La Paz. El Ministerio de Salud reportó que la anterior semana 12 personas perdieron la vida a causa de la covid-19 e indicó que la cifra es la más alta en lo que va de la quinta ola. Según las autoridades, de los 12 muertos, ninguno tenía la tercera dosis e incluso siete no recibieron ninguna vacuna.

El último registro señala un incremento del 65% de casos de coronavirus en todo el país, con un total de 14 mil 742 casos, y con un incremento de más de cinco mil infectados en relación a la semana anterior. Como ha estado sucediendo desde que se desato la quinta ola, el 90,6% de positivos a nivel nacional se dan en el eje central. El ministro de Salud Jeyson Auza, calificó de «exponenciales» los contagios y estima que para finales de julio y principios de agosto se alcanzaría el pico de la quinta ola de la pandemia para luego llegar a una meseta de contagios y luego iniciar el descenso.

Pero ni la gravedad de la situación ni los pedidos lograron que el alcalde de La Paz suspenda los actos masivos. El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, dependiente del Ministerio de Salud, sostuvo que a través de la Resolución 007 se pidió que no se lleven a cabo actividades en las que se concentre gran cantidad de personas, como la verbena por el aniversario de La Paz, pues se incrementa el riesgo de contagios. En respuesta, el alcalde Iván Arias afirmó que la gente no está obligada a participar de la velada. Ya antes el alcalde se negó a tomar previsiones en los carnavales, en la fiesta de Gran Poder.

Santa Cruz y Cochabamba están sufriendo el incremento de casos de coronavirus. La capital oriental es la más afectada y concentra más de la mitad de la totalidad de contagios, lamentablemente, no se adoptaron medidas más estrictas para preservar la salud de la población. En Cochabamba, la Asamblea Legislativa Departamental informó que aprobó una modificación presupuestaria de 471.952 bolivianos para la atención de la quinta ola de la pandemia de la covid-19. La presidenta de la institución, Elena Aine, manifestó que con esto se busca que la Gobernación dote de los insumos y equipamiento a todos los hospitales que están bajo su administración para la atención de la pandemia. Cochabamba reportó más de cuatro mil casos de covid-19 en la última semana. Es el segundo departamento que concentra más contagios a nivel nacional. Pero las medidas de previsión son cada vez menores. Mucha gente ha dejado de utilizar barbijos. Hay filas en los puntos donde se efectúan pruebas de covid-19, y el Sedes limitó a 70 la cantidad de antígenos por día, pero dispone de pruebas PCR.

Ante el incremento de casos, los médicos y las entidades de salud recomendaron acentuar el cuidado y adoptar medidas de prevención. Exhortaron a volver a los cuidados estrictos para evitar los contagios masivos. Recordaron que es necesario el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, el uso obligatorio de barbijo y la ventilación de ambientes, así como acudir a los centros de vacunación. El país registró un 67% en la aplicación de la primera dosis. 55,8% de la segunda y solamente llego a un 15% la aplicación de la tercera dosis con 1,7 millones de vacunas aplicadas. La cuarta dosis o vacuna anual sólo llegó a casi el 3% con 274 mil inmunizantes a nivel nacional.

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) ha decidido mantener la pandemia de covid-19 como una emergencia internacional. El Comité de Emergencias de la ONU considera que, aunque ya no mueren tantas personas por la enfermedad, la propagación de nuevas variantes del coronavirus aún puede tener un gran impacto sanitario. El Comité formado por expertos independientes, reconoció que el aumento en el número de casos ya no suele ir a acompañado de incrementos en las muertes y presión en los sistemas sanitarios gracias a una mayor inmunidad de la población. Sin embargo, acordó unánimemente que la pandemia sigue cumpliendo los criterios de un acontecimiento extraordinario y que «la aparición y la propagación internacional de nuevas variantes del SARS-CoV-2 pueden presentar un impacto sanitario aún mayor». Las subvariantes de ómicron, como la BA.4 y la BA.5, siguen provocando oleadas de casos, hospitalizaciones y muertes en todo el mundo. El Comité señala que la vigilancia se ha reducido. Además, los diagnósticos, los tratamientos y las vacunas no se están desplegando eficazmente. Por último, los expertos destacan que existe una importante desconexión en la percepción del riesgo del covid-19 entre las comunidades científicas, los líderes políticos y el público en general. «Las nuevas olas del virus demuestran que el coviv-19 está lejos de terminar. A medida que el virus empuja, tenemos que contraatacar», dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, en rueda de prensa.