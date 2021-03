Banco FIE presenta su “Guía de comunicación institucional con enfoque de género”

En el marco de su política destinada a fortalecer la implementación de acciones que garanticen la diversidad e igualdad de oportunidades, Banco FIE realizó el lanzamiento de su “Guía de comunicación institucional con enfoque de género”. Una herramienta para visibilizar a través del lenguaje lo femenino y masculino, en iguales condiciones, asegurando que los términos o imágenes que sean utilizados no refuercen estereotipos, prejuicios racistas o sexistas y contribuyan a visibilizar a las mujeres con igualdad y sin exclusiones.

“A través de la comunicación expresamos lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos y lo que hacemos. Y ese ser, pensar, querer y hacer se vincula con nuestra identidad organizacional, que está ligada a la postura por una igualdad de género, uno de nuestros principios más sólidos. Como entidad que trabaja con la filosofía de fortalecer la construcción de una sociedad más justa, buscamos reconocer el aporte de la mujer en todos los ámbitos de la humanidad. La discriminación en el lenguaje ha perpetuado una práctica de inequidad histórica que no refleja los grandes logros y avances alcanzados por ellas. Si no somos visibles, no existimos. Si no existimos, no tenemos derechos”, señaló Ximena Behoteguy, presidenta de Directorio de Banco FIE durante el lanzamiento de la guía.

“La guía es una herramienta para visibilizar a la mujer y reconocer su contribución a través de la ruptura de estereotipos y moldes asociados al sexo o género. Este es un llamado a los medios de comunicación a que sean parte de esta cruzada. Queremos que la guía vaya más allá y se consolide como una política institucional que trascienda a otros sectores de la sociedad”.

El acto ha contado con la participación del director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, Renán Estensoro, que ha destacado “la trayectoria y los esfuerzos de Banco FIE que ha trabajado desde sus orígenes a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Si todos y todas fueran tratados con igualdad, viviríamos en un mundo mejor”, sostuvo, a tiempo de hacer un llamado a los medios de comunicación en su conjunto como “una herramienta fundamental para crear conciencia ciudadana y alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres”.

El documento destaca prácticas para comunicarse eliminando todo tipo de discriminación, a través de una comunicación clara, buscando la referencia de mujeres y hombres con igualdad, desde el respeto, valorizando la diversidad y reconociendo a las personas como ciudadanos/as con derechos iguales y plenos que se fomentan también a partir del lenguaje.

Para la entidad financiera “el lenguaje no es sexista en sí mismo, lo es en su uso. Desarrollar una visión y entender el lenguaje desde una perspectiva de género implica nombrar a quien comúnmente no se nombraba, permite construir la igualdad desde la comunicación y lo lingüístico”, complementó Behoteguy.

Marca Magenta: Un banco con ojos de mujer

Banco FIE aplica otras políticas para impulsar la equidad de género en el mismo núcleo de su gestión interna. A través de su modelo de gestión empresarial denominado “Marca Magenta”, promueve el liderazgo y la gestión empresarial con enfoque de género en la organización.

En relación a su capital humano, actualmente Banco FIE cuenta con 55% de mujeres del total de su personal. De las posiciones de directorio y ejecutivas del Banco, el 47% está ocupado por mujeres.

Asimismo con el objetivo de promover el liderazgo de las mujeres en la organización, Banco FIE desarrolla programas de capacitación en todos los niveles jerárquicos, en temáticas como la formación de habilidades directivas y liderazgo, mejoramiento de capacidad de gestión del trabajo y familia, así como el programa de altos potenciales para ocupar cargos de mayor responsabilidad en el futuro.

Se creó además un Comité de Diversidad e Igualdad de Género con reporte al Directorio, que cuenta con lineamientos de trabajo que incentivan la igualdad, la equidad y el respeto entre el personal.

A nivel corporativo, desde el 2006, Banco FIE se encuentra adherido al Pacto Global de Naciones Unidas, la iniciativa de ciudadanía corporativa más importante del mundo, y es líder de la Mesa de Género del Pacto Global Bolivia, desde donde -en coordinación con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y ONU Mujeres- ha impulsado la adhesión de cerca de 20 empresas bolivianas a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres.

“Desde Banco FIE y desde la ONG FIE somos activistas y a través de Magenta FIE y su manifiesto invitamos a la corresponsabilidad, a la ciudadanía plena, a la igualdad de derechos. Es trabajar para reconstruir este tejido social para las nuevas generaciones, para que en el futuro hombres y mujeres rompamos estereotipos y caminemos, juntos y juntas en complementariedad”, finalizó Behoteguy.

Brechas de género persistentes

En el mundo:

47% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas (ONU).

(ONU). 55% de las mujeres no genera ingresos o éstos son menores al salario mínimo (CEPAL).

o éstos son menores al salario mínimo (CEPAL). 75% de las familias monoparentales son lideradas por una mujer (INE).

En Bolivia: