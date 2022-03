Banco FIE se vistió de magenta para ratificar su compromiso con la igualdad de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las principales agencias de Banco FIE en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca se iluminaron con luces de color magenta el 8 marzo, como un símbolo de su compromiso con la igualdad de género.

El acto central desarrollado en La Paz contó con la presencia de las ejecutivas, ejecutivos y de trabajadoras y trabajadores del banco, oportunidad en la que la presidenta de Directorio de Banco FIE Ximena Behoteguy, destacó “estamos aquí no para felicitarnos por ser mujeres, estamos aquí para hacer un cambio, para influenciar a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Por la historia de FIE que desde hace 36 años imprime en nuestro ADN el enfoque de género, sé que en este largo camino es importante que analicemos cuantas veces hemos caído en sesgos y en prejuicios sin saberlo y sin quererlo, porque eso es lo que el patriarcado nos ha enseñado, venimos heredando estas estructuras, y hoy yo los y las invito a romper esas estructuras a no tener miedo a que los hombres puedan expresarse libremente a decir sus sentimientos, que los colores no tienen género que alcemos la voz por quienes luchan por vivir en paz, por ser tratadas con dignidad y con igualdad de oportunidades. Antes debíamos pedir que nos permitan espacios y que nos otorguen derechos, hoy los abrimos nosotras mismas. Qué tiemble la tierra cuando una mujer levanta la cabeza”, afirmó.

Por su parte Fernando López, gerente general de Banco FIE remarcó la importancia de promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres: “es un día en el que realmente debemos reafirmar como objetivo, como principio la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo y en Banco FIE reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Un día como hoy podemos convencernos de la importancia y relevancia de involucrarnos en este camino hacia la igualdad de género como personas, como seres humanos y como trabajadores y trabajadoras del Banco. Desde el banco también jugamos un rol muy importante, como el empoderamiento económico de las mujeres, que acompañamos con nuestros servicios, con financiamiento, con capacitación destinada a dotar de herramientas para impulsar el desarrollo de las mujeres y aportar a reducir la discriminación y también a luchar contra la violencia”, destacó López.

En el evento, dos mujeres emprendedoras, clientas del banco, contaron sus experiencias destacando que las mujeres pueden alcanzar sus metas y desafíos para hacer realidad sus negocios y emprendimientos.

“Hemos sido acompañadas por Banco FIE desde que era ONG, que ha dado oportunidad de crecer y seguir adelante, desde mis padres que formaron su taller y pudieron tener un negocio para alcanzar retos y nuevos desafíos para seguir adelante, las mujeres sí podemos salir adelante para renovarnos con las oportunidades que nos dan para formar una empresa. A las mujeres ya nos crecieron las alas y podemos volar hacia adelante”, destacó Paola Coaquira, empresaria y emprendedora.

“Para mi FIE es una institución que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha dado la oportunidad de salir adelante y acceder a créditos para poder invertir iniciando mi negocio desde muy joven tratando de superar los emprendimientos que he tenido, y estoy segura de que las mujeres podemos brindar iniciativas nuevas a pesar de los tropiezos”, manifestó la emprendedora Gladys Quenallata.

El acto fue realzado con la participación de la cantante Vero Pérez, que interpretó la “Canción sin Miedo”, abriendo un espacio de profunda reflexión en el evento.

Apoyando a las mujeres emprendedoras

Banco FIE presta servicios financieros a más de 700.000 mujeres bolivianas que son el 54% de su clientela, promoviendo en áreas rurales y urbanas la inclusión financiera, además de ofrecer una educación financiera y digital que permita acortar brechas. A través de la educación financiera, en 2021, el banco ha impulsado el empoderamiento financiero y digital de más de 147.000 mujeres en zonas urbanas y 25.000 mujeres en zonas rurales del país.

Adicionalmente se promovió el acceso a servicios financieros a zonas rurales, impulsado el ahorro para un entorno de mayor seguridad en la gestión financiera de mujeres campesinas que trabajan en sectores como el agropecuario, donde su trabajo es frecuentemente invisibilizado. El 52% de la clientela de Banco FIE de zonas rurales es mujer.