Bata celebra el retorno a clases con una nueva tienda

Bata Bolivia presentó este jueves una nueva sucursal en el centro comercial Cielo Mall. Inspirada en nuevas tendencias y garantizando calidad y confort, la tienda presentó una amplia oferta de calzados para niños, niñas y jóvenes, que se preparan para el retorno escolar, así como también la oferta clásica para damas y varones de toda edad.

“Enmarcados en nuestra campaña escolar, vigente hasta el 16 de febrero, presentamos zapatos de última moda que traen la tecnología: “Memory Foam”, una plantilla que se acomoda a la forma del pie, es de alto confort y antimicótica; entre muchas otras que ofrecemos”, señaló Ramiro Orellana, Gerente de Operaciones de Bata.

El espacio tiene 170 metros cuadrados, lo que ofrece comodidad para que cada cliente pueda apreciar, probar y sentir cada producto. Los precios varían según el modelo y se puede visitar de 10:00 am a 10:00 pm de lunes a domingo en el centro comercial Cielo Mall, ubicado en la Av. Satélite, c. Jorge Carrasco y Av. Franco Valle, Local No. 6, planta baja.









“La colección escolar ofrece calzados resistentes y duraderos con un estilo único para el retorno a clases. Además de la plantilla mencionada, tenemos la ortholite, la plus confort y la antishock, que brindan una mayor comodidad día a día. Queremos compartirles, además, que estaremos con un 15% de descuento hasta el domingo, por días de apertura” complementa el ejecutivo.

Durante la campaña escolar, se podrán adquirir mochilas con el 30% de descuento, calcetines y medias en 10% y cuadernos hasta en seis bolivianos.