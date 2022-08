Boca Mixtura: el nuevo epicentro gastronómico de Santa Cruz, en el centro de las torres de Manzana40

Manzana40, posicionado como el edificio corporativo ícono de Bolivia, por su imponente infraestructura e innovación tecnológica, vuelve a ser noticia con el lanzamiento de su nuevo destino gastronómico, denominado Boca Mixtura.

En esta oportunidad, Manzana40 presenta un nuevo concepto en el mercado gastronómico, brindando no solo un espacio de socialización para todos los bolivianos, sino una variedad de ofertas culinarias de primer nivel.

“Boca Mixtura, el nuevo Destino Gastronómico de Manzana40, destaca por la naturaleza implementada en la decoración, los colores, sabores y texturas, que garantizarán una grata experiencia en todos los sentidos, a quienes nos visiten”, afirma Sebastián Handal, miembro del Directorio de Manzana40.

Boca Mixtura cuenta con la presencia de ocho actores representativos del rubro gastronómico en el país, con marcas como: OMA, Mangarosa, Tinto, Serafina, Tigre Morado, InHouse, In the name of beer y Noi; quienes sin duda marcarán un antes y un después dentro del mercado.

Este nuevo concepto innovador con un gran diferenciador de clase mundial, no solo destaca por las ofertas gastronómicas, sino también por su increíble diseño arquitectónico a cargo de Tassiana Oshiro, trabajo que ha sido reconocido en los últimos tiempos por la implementación de naturaleza y modernidad.

Este concepto nace desde la idea de conformar un espacio de nivel, y se llevó adelante partiendo de una alianza entre Manzana40 y Legado Hospitality, empresa posicionada en el sector de la administración de empresas gastronómicas, hotelería y turismo.

“Estamos comprometidos a brindar experiencias memorables y a convertir a Boca Mixtura en el epicentro gastronómico del país. Los estaremos esperando para que juntos, disfrutemos de lo mejor que tenemos para ofrecer: momentos inolvidables”, aporta Jorge Calvo, Fundador y CEO de Legado Hospitality.

Boca Mixtura se encuentra en Manzana40, en medio de dos torres que representan la pujanza de Santa Cruz y de toda Bolivia, convirtiéndose en un referente económico a lo largo de las próximas décadas.

Acerca de Manzana40:

Manzana40 es un proyecto que comenzó hace 3 años con el objetivo de convertirse en la plaza empresarial más grande de Bolivia, presentando tecnología de última generación en toda la edificación, en ductos, instalaciones eléctricas, impermeabilización, sistema de control y seguridad, en combate de incendios, convirtiéndose en un hito arquitectónico en el rubro, ubicado en la manzana 40 de Equipetrol Norte zona empresarial.

Cuenta con una capacidad de más de 250 oficinas; desde 60 a 960 metros cuadrados, 860 parqueos, espacios comerciales, piso médico que agrupa consultorios, una terraza con gimnasio, auditorio, salas de reuniones, cafetería y un Boulevard Gastronómico que contará con la presencia de franquicias internacionales y algunos de los mejores desarrolladores gastronómicos del pais.

Para la elaboración de este gran proyecto arquitectónico se generó más de 2400 empleos directos y más de 7200 indirectos aproximadamente.