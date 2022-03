Bolivia dice que su reclamación marítima a Chile es «irrenunciable»

El Gobierno de Luis Arce valoró este martes la apertura del nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque ratificó que la reclamación marítima boliviana a Chile es «irrenunciable».

El canciller Rogelio Mayta se refirió al tema en una comparecencia ante los medios a propósito de la declaración hecha en la víspera por Boric sobre retomar las relaciones diplomáticas.

«Un tema importante para nosotros como bolivianos (que) es irrenunciable es nuestra reivindicación marítima, está plasmada en nuestra Constitución Política del Estado como una máxima aspiración. Eso es irrenunciable. Paralelamente, tenemos una relación de vecindad que es ineludible, es una realidad que no podemos soslayar», dijo Mayta.

El ministro destacó la «apertura» manifestada por Boric «de manera pública» y también en la reunión que sostuvo el pasado viernes con Arce en Santiago tras su investidura y consideró que ambos países deben avanzar para «resolver los intereses comunes» que tienen.

También sostuvo que ese «relacionamiento bilateral» que se plantea «debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países» y basarse en principios de «diálogo y confianza mutua».

«Todo diálogo debe ser sincero y amplio. Nos han hablado de restablecer relaciones diplomáticas, es algo que lo han expresado públicamente, está ahí, probablemente ingrese en esta agenda que debemos construir. Nosotros tenemos nuestra reivindicación marítima, la vamos a sostener comprendiendo bien (…) que no por uno, lo otro no iría», remarcó.

«Tenemos que ser prácticos en el resguardo de los intereses de los bolivianos, pero en ningún momento dejar de lado la reivindicación marítima», añadió.

Mayta también señaló que no se volverá a abordar el asunto públicamente mientras no haya avances relevantes, al considerar que «los temas de relacionamiento internacional son muy delicados» y no deben «resolverse en el ámbito de los medios de comunicación».

Los antecedentes

En un encuentro con la prensa extranjera, Boric expresó el lunes su deseo de avanzar hacia la reanudación de relaciones diplomáticas con Bolivia rotas a nivel de embajadores desde la década de 1970.

«Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes», dijo el mandatario chileno.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978 por la centenaria reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra a fines del siglo XIX.

La situación bilateral fue particularmente tensa en los últimos años por la demanda planteada en 2013 por el Gobierno de Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la reclamación marítima boliviana.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

Según Mayta, en el encuentro del pasado viernes, Arce y Boric encargaron a sus cancilleres que trabajen «en esta relación bilateral» mediante una agenda que se construirá progresivamente.

Recordó que con el Ejecutivo de Sebastián Piñera se pudo elaborar una «hoja de ruta» para abordar el año pasado temas de interés común, como el comercio, la migración o la lucha contra el contrabando, pese a no tener «afinidad ideológica», y que ahora se espera tener un «relacionamiento mucho más fluido» con Boric.