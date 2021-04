Bolivia: El quinto país más emprendedor del mundo cierra con éxito el “Mes del Comercio Electrónico”

Con el objeto de acortar las brechas digitales e impulsar la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a través de su acceso al comercio electrónico, Banco FIE y Kolau realizaron diversas actividades en el marco del “Mes del Comercio Electrónico” desarrollado por ambas entidades en abril. Un espacio virtual y gratuito en el que las mipymes bolivianas pudieron acceder a eventos de capacitación con expertos/as nacionales e internacionales, que compartieron estrategias para alcanzar negocios exitosos a través del acceso al comercio electrónico.

En el evento de cierre de estas actividades denominado “Cómo crear una tienda online”, los /as expertos/as destacaron que el acceso al comercio electrónico resulta fundamental para aquellas empresas que quieran continuar en el mercado.

Al respecto Lorenzo Catalá, gerente de Estrategias y Proyectos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) destacó que antes de la pandemia y ahora se ha registrado una diferencia en las ventas en línea de un 75%, con tendencia a seguir creciendo. “En este marco, las empresas que no tengan presencia digital serán inexistentes en el mercado: Las herramientas digitales son una oportunidad en un entorno cada vez más competitivo”, afirmó.

En tanto, Daniel Sánchez Mola, CEO de Kolau destacó que Bolivia es el quinto país más emprendedor del mundo y el paso a la digitalización de los negocios es fundamental para continuar evolucionando. “A través de las herramientas que presta hoy de forma gratuita Banco FIE mediante su página web (www.bancofie.com.bo) las empresas en Bolivia pueden dar el gran paso hacia el comercio electrónico, creando su página web con un botón de pago para vender mediante código QR sus productos o servicios por internet, cerrando así el círculo hacia el comercio electrónico. Si no lo haces tú, tu competencia lo hará, sin lugar a duda”, destacó.

Desde España, Franc Carreras, profesor de Marketing Digital de ESADE explicó tres pasos fundamentales que otorga la clientela para realizar una compra: descubrimiento, evaluación e intención. “En el primer paso el/la cliente/a no conoce nada, ahí es donde debemos enfocarnos, hacia el deseo, interés o problema que debe resolver el cliente. En este espacio existe un mayor volumen de personas, por lo tanto, debemos apuntar nuestros esfuerzos a esta primera etapa, en la que ellos/as todavía no saben que no saben”, explicó. En la segunda etapa (evaluación) la empresa debe centrarse en la solución que le puede dar y, en la tercera (intención) ya es tiempo de mostrar la oferta. “No nos quedemos en el paso más fácil, demos el salto y empecemos a captar clientes/as en una primera etapa, ayudémosles a despertar el interés en el problema, todavía no en el producto. El crecimiento verdadero está en la fase de descubrimiento que es emocional, no racional”, finalizó.

En cuanto a los consejos prácticos para mejorar la estrategia de acceso al comercio electrónico, Yurisnieva Ramírez, profesora de Marketing y Liderazgo de la Universidad Real, destacó que es fundamental encontrar el nicho de mercado específico, especializarse en el servicio o producto, establecer con claridad el lenguaje del contenido (cómo hablar con los/as cliente/as y a través de qué medios), la línea gráfica y adaptarse a las diferentes plataformas. “La generación de valor para el cliente se encontrará en la experiencia que le provea la empresa, por ello, la especialización es la clave”, aseguró.

Por su parte, Gonzalo Galleguillos, asesor empresarial de la UNIFRANZ destacó que retener a la clientela es más eficiente que buscar nuevos clientes/as, pues más allá de repetir una compra, pueden ser quienes recomienden con su entorno inmediato. Asimismo, señaló que “las herramientas digitales nos dan adicionalmente la opción de generar métricas y estadísticas de nuestros clientes, que nos permiten conocer mejor el comportamiento de nuestros/as compradores/as y mejorar la experiencia que les brindamos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, comentó.

Finalmente, Emilio Evia, vicerrector de UNIFRANZ Post Grados, destacó que iniciativas como la que se llevó a cabo en el mes de abril ayudan a potenciar a las mipymes en nuestro país, “siendo que la tecnología se ha constituido en un importante punto de partida para la definición de nuevos roles de trabajo, por lo que existe un desafío de actualización permanente”. Por su parte, Rocío Paco Gonzales, secretaria Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial de la Gobernación de La Paz destacó que Bolivia es un país que brinda muchas oportunidades y “que el trabajo coordinado entre diferentes actores es fundamental para impulsar la industria en nuestro país”.

El comercio electrónico vino para quedarse

Durante el “Mes del Comercio Electrónico” se desarrolló una Mesa Redonda con expertos/as nacionales e internacionales en digitalización y comercio electrónico, quienes coincidieron en destacar que la pandemia aceleró el proceso de digitalización de las mipymes, una tendencia que permanecerá creciendo y destacaron que el comercio electrónico se ha consolidado como una ventaja competitiva fundamental para el posicionamiento de los negocios.

En tanto en el conversatorio “Empresa a Empresa”, que contó con la participación empresas internacionales premiadas por sus estrategias en digitalización, destacaron que la especialización, generación de confianza y experiencia, son las tres claves para el éxito del ecommerce.

En la última década la brecha digital en Bolivia ha ido en aumento y el impacto de la pandemia ha afectado de forma significativa a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este marco, en noviembre pasado Banco FIE y Kolau suscribieron una alianza estratégica para apoyar la digitalización de las mipymes en Bolivia y su reactivación económica. A partir de esta alianza, cualquier empresa boliviana, independientemente de su grado de formalización, conocimientos técnicos o recursos económicos, puede crear de manera gratuita su página web con botón de pago, y empezar a vender por internet, mediante el enlace www.kolau.es/bolivia o la página web de Banco FIE. Al momento, más de 10.000 empresas bolivianas han accedido de forma gratuita al comercio electrónico en el marco del Plan de Digitalización MIPYME, impulsado por ambas entidades en Bolivia.

“Como consecuencia de la pandemia y de la necesidad de reinvención de las micro, pequeñas, medianas empresas, el acceso al comercio electrónico ha madurado de forma anticipada. Es un camino sin retorno, que con el pasar de los años solamente tenderá a crecer. Desde Banco FIE confiamos que el paso hacia el comercio electrónico es una herramienta fundamental para la reactivación económica, mediante estas herramientas y los procesos de capacitación esperamos alcanzar a 100.000 mipymes digitalizadas y consolidarlas como negocios exitosos”, aseguró Verónica Velarde, gerenta Nacional de Marketing Estratégico de Banco FIE.

Kolau

Tecnología con sede en San Francisco, Estados Unidos de América (Silicon Valley) líder del comercio electrónico en Latinoamérica e introductora de la filosofía «Hazlo-Tú-Misma/o» al comercio electrónico. Junto a 12 Gobiernos Nacionales y más de 1.000 Gobiernos locales lidera el «Plan de Digitalización MiPyME», la mayor iniciativa del continente americano para mitigar el impacto COVID-19 y cerrar la brecha digital llevando el comercio electrónico a más de 250.000 mipymes del continente.

Banco FIE

Banco FIE es una entidad financiera con más de 36 años de trayectoria que brinda productos y servicios financieros integrales a la población boliviana, con especial atención a la micro y pequeña empresa, al sector agropecuario y a las mujeres. La entidad financiera cuenta con 472 puntos de atención financiera en todo el territorio nacional, siendo la tercera entidad del sistema financiero boliviano con la mayor red de puntos de atención; de las 145 agencias y sucursales, 43 se encuentran en zonas rurales y 102 están en zonas urbanas y periurbanas.