Bolivia registra nuevo récord diario con 2.866 casos confirmados de covid-19

Bolivia volvió a batir su récord diario de contagios de la covid-19, con 2.866 nuevos casos reportados este miércoles y un total de 208.074 acumulados desde marzo de 2020.

El último reporte del Ministerio de Salud difundido esta noche también da cuenta de 62 nuevos decesos, con lo que los fallecidos ascienden a 10.167 desde marzo pasado, cuando se detectó la enfermedad en el país por primera vez.

El anterior récord diario de casos confirmados era del pasado miércoles 20, cuando se registraron 2.655 nuevos contagios.

Las regiones con más positivos nuevos reportados en esta jornada son Santa Cruz con 1.213, La Paz con 602, Cochabamba con 285 y Beni con 256.

Los nuevos casos confirmados en las otras cinco regiones oscilan entre 17 y 225, según el reporte oficial.

Una segunda ola de la pandemia azota desde fines de diciembre a Bolivia y ha vuelto a dejar en evidencia la precariedad de su sistema de salud, con enfermos deambulando en busca de un espacio en los hospitales, que están nuevamente saturados, y los médicos clamando por ayuda al verse rebasados.

El plan gubernamental contra el rebrote se basa en las pruebas masivas y una campaña de inmunización que por ahora no tiene fecha de inicio, si bien para este jueves se espera la llegada de un primer lote de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

El Gobierno del presidente Luis Arce atribuye el aumento de casos a la aplicación de pruebas masivas para detectar la enfermedad de forma temprana y descarta volver a aplicar un confinamiento como el que rigió en 2020, con el fin de cuidar la economía afectada por la pandemia.

Los profesionales de la salud protestaron en esta jornada en La Paz para exigir a las autoridades que se vuelva a la cuarentena rígida ante las muertes que está dejando esta segunda ola, sobre todo en ese sector.

Los médicos de La Paz y Santa Cruz han advertido con medidas de presión si su demanda no es atendida, al considerar que «si no hay salud no hay economía».

Desde este jueves entrarán en vigor en La Paz algunas medidas como la atención en bancos y mercados según la terminación de la cédula de identidad, además de la prohibición de eventos sociales y deportivos que supongan aglomeraciones.