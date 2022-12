Boluarte y Castillo en enfrascan en acusaciones mutuas sobre golpe de Estado

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su antecesor Pedro Castillo se enfrascaron este martes en acusaciones mutuas sobre quién tiene la responsabilidad en la grave crisis social que ha generado el fallido autogolpe de Estado del exmandatario y la posterior asunción de la nueva gobernante.

Boluarte restó credibilidad a los calificativos de «usurpadora», que Castillo le ha atribuido en unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, al afirmar que «lo están utilizando» y que «lo siguen manipulando».

«Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado (…) No creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) sean palabras de él», afirmó la presidenta en declaraciones a los periodistas.

Asimismo, culpó a la ex primera ministra Betssy Chávez de haber «generado» la situación que vive Perú actualmente, antes de agregar que le «duele y consterna» que esté detenido Castillo por su fallido autogolpe.

«No sé qué personas ha convocado el expresidente Pedro Castillo a tomar esa situación», dijo en relación al anuncio de disolución del Congreso el pasado miércoles, hecho por el que reconoció haber pasado miedo.

Castillo niega delitos

Castillo publicó el lunes en Twitter una carta con su firma en la que llamó «usurpadora» a Boluarte, elegida como vicepresidenta en la fórmula que encabezó él en las elecciones de 2021 y que juró el cargo de jefa de Estado tras su destitución.

Especialmente, criticó y cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.

«Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones», aseguró Castillo en referencia a la mandataria.

Al intervenir este martes en una audiencia en la que un tribunal de la Corte Suprema de Justicia revisó la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra, el exgobernante culpó a Boluarte «del feroz ataque a sus compatriotas», en las protestas de los últimos días, en las que han muerto siete manifestantes y 130 policías han resultado heridos.

«Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón», remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en la audiencia.

Castillo también exhortó «a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se presentan en el país desde el pasado fin de semana.

«No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión», concluyó Castillo.

Llamado a presidentes de la región

Por otro lado, Boluarte anunció que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.

«La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aun cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia», señaló Boluarte.

En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional situado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta respondió al comunicado emitido este lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández, colombiano, Gustavo Petro, boliviano, Luis Arce, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron en el mensaje que Castillo está siendo «objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.

También expresaron su «profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo», al que aún consideran presidente de Perú.

«El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial», dijo Boluarte al respecto.

Pero indicó que la información que llega a estos países es que se ha producido un golpe de estado en el que alguien «sacó del cargo al expresidente», algo que desmintió.

Militares en infraestructuras clave

Al final de la jornada, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas.

«Comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para conseguir el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución garantiza», dijo Otárola en una declaración a la prensa.

Los militares protegerán «los puntos estratégicos de activos nacionales» como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, blanco de ataques de los manifestantes.