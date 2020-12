Bono contra el hambre: Discriminación contra adultos mayores denuncian diputados

La bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, dio a conocer que el gobierno discrimina al sector de los adultos mayores, que tienen 61 a 80 años y que son los que más requieren de la ayuda humanitaria del Estado. "El bono contra el hambre está siendo utilizado políticamente y no representa ninguna reactivación de la economía nacional", enfatiza.

«Los sectores productivos siguen semiparalizados y las empresas medianas, grandes así como los pequeños emprendedores, están asfixiados con las imposiciones tributarias y no tienen recursos para pagar aguinaldo menos haberes de noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, toda vez que no hay atisbo de innovación económica en nuestro país, que desde octubre del presente año no saben a qué atenerse, mientras que el sector de trabajadores exige el cumplimento del pago de sus haberes y del aguinaldo, lo que coloca en grave situación económica a los empleadores», señalaron.

Durante la campaña preelectoral el actual gobierno proclamaba que tenía las soluciones para una reactivación económica en forma inmediata, pero han pasado más de 40 días y no se vislumbra que Bolivia reactive el aparato productivo y de servicios y por el contrario existe mayor incertidumbre por la pandemia que se anuncia podría retornar con mayor impacto, por la flexibilización total de las actividades, advierte CC.

El rebrote del coronavirus parece inminente toda vez que los directores del Sedes han confirmado brotes en todos los departamentos, por lo que se requiere con urgencias preparar, ante la emergencia sanitaria, hospitales con todos los insumos quirúrgicos necesarios y dotación de medicamentos, así como elementos de bioseguridad para médicos, enfermeras, paramédicos, indicaron.