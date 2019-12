Camacho filtró audio de Pumari, reveló Del Rincón

El periodista de la cadena CNN, Fernando Del Rincón, reveló, en plena entrevista, que el exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, le entregó una grabación de 45 minutos, en la que se escucha al cívico potosinista, Marco Pumari.

«Usted me envió 45 minutos de audio para que yo lo revisara», encaró Del Rincón a Camacho, quien se encuentra en Estados Unidos, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho confesó haber filtrado al periodista de la CNN Fernando Del Rincón, audios presuntamente «grabados por personal de un hotel en la ciudad de Santa Cruz», donde se reunió con el cívico potosinista Marco Pumari y definió el binomio presidencial.

En la entrevista en el programa «Conclusiones», Camacho intentó explicar que el audio que le entregó a Del Rincón es uno de 45 minutos, y que la grabación que implica a Pumari es de dos horas. No pensó que al terminar el encuentro quedaría al descubierto y complicó más su situación porque no solamente tendría audios, sino también videos y fotografías de seguimiento a Marco Pumari, todas atribuidas al personal del hotel.

El periodista le encaró a Camacho que la intención era que CNN lo filtrara como información. «Yo no tengo amistad con usted, yo no tengo relación con usted donde me da la confianza de revisar una charla que con Pumari para que yo sepa algo después de 45 minutos de audio».

Del Rincón le explicó que su razonamiento le lleva a pensar que fue un procedimiento parecido el que utilizó para filtrar ese fragmento (de los 25 mil dólares) y con todo respeto -le dijo-, se lo tengo que preguntar porque los bolivianos tienen que saber, como tienen que saber que yo recibí de usted otro audio de 45 minutos.

«Usted me está pidiendo decir la verdad y yo le pido a usted que digamos la verdad», respondió Camacho. Yo estoy diciendo la verdad, replicó el periodista.

«Cuando lo llamé, le dije me han pasado del hotel este audio, no decía nada malo, solamente que él aceptaba y le dije no quiero filtrarlo, pregúnteselo a Pumari. Le dije pregúntele y coordinamos».

El conductor del programa lo enfrentó señalando que intención de Camacho era coordinar algo con un miembro de la prensa para difundirlo, no el audio de los 250 mil dólares, sino el de 45 minutos.

Luego le preguntó a Camacho si califica el hecho como algo aceptable o completamente antiético e inmoral. «Yo creo depende quién lo grabó y para qué lo quería, si lo utilizó para hacer daño».

Sin embargo, el periodista recordó que, independientemente quién lo grabó, el daño fue para ambos porque salió mal el cálculo.

Camacho aceptó el impacto negativo hacia su persona y admitió que hubo otro audio de 2 horas con 50 minutos que también le pasaron del hotel, junto a un video, fotografías de gente con quien Pumari se reunía en Santa Cruz.

«Si yo lo hubiera grabado podía haberlo difundirlo diciendo que Pumari aceptó ser candidato a vicepresidente», dijo a tiempo de señalar que hay cosas más grandes que le pasan con relación a las actividades del líder cívico potosino.

Tras la intensa entrevista, el excívico cruceño ratificó su intención de ser candidato presidencial para las próximas elecciones, con un programa de gobierno en ciernes.

Hotel desmiente a Camacho

La administración del Hotel Cortez, de la ciudad de Santa Cruz, desmintió las declaraciones del excívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien aseguró que personal de dicho hotel le ofreció los polémicos audios sobre sus reuniones con el presidente del comité cívico de Potosí, Marco Pumari.

En un comunicado señala que ningún momento el establecimiento hotelero tiene cintas o videos de grabaciones en sus instalaciones de acceso público, como los salones, al menos que lo soliciten previamente.

Confirmó que Camacho tuvo varias reuniones en sus dependencias y en el caso particular de la grabación con Pumari, el hotel no recibió ni realizó grabaciones algunas de modo audio o video sobre la reunión entre ambos dirigentes cívicos.

El establecimiento hotelero negó rotundamente lo señalado por Camacho en sentido que el audio le habría sido proporcionado por personal del hotel, por lo que, solicitó al expresidente del comité cívico aclarar la falsa acusación que daña el prestigio de dicho hotel.

Advierte que, en caso de no aclarar la situación, iniciarán acciones legales correspondientes, dado que esta situación afecta al negocio privado, tratando de lastimar el prestigio de la familia hotelera, motivo por el cual pidió a la Cámara Hotelera brinde su apoyo en virtual a la transparencia y profesionalidad y honestidad de su atención a sus clientes.