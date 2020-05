Campaña de recaudación para hacer frente a las consecuencias del COVID-19

Más de 200 dibujos enviados a nivel nacional que se refirieron a la necesidad por la que atraviesan niñas y niños que no tienen posibilidades de lavarse las manos o no están bien alimentados. “Hay niños que no comen bien y no tienen agua para lavarse las manos y se pueden enfermar”, indicaban al enviar sus dibujos a la Campaña realizada por Visión Mundial en la red social del Facebook, llamada Coronavirus Challenge.

Estos dibujos y la preocupación de los niños inspiraron el reto de la Campaña de Recaudación que hoy lanzan Visión Mundial y el Banco Nacional de Bolivia S.A., con el objetivo de llegar a más niñas y niños con Kits de higiene y alimenticios.

La Campaña que une al Banco Nacional de Bolivia S.A. y Visión Mundial, tiene el objetivo de entregar kits de alimentos e higiene a más familias de diferentes barrios y comunidades a nivel nacional. Visión Mundial cuenta con un Plan de Respuesta a la Emergencia que está en marcha, llegando de forma directa a alrededor de 60 mil niñas y niños. “El objetivo es llegar a más personas en el país, por lo menos a 60 mil niñas, niños sus familias, barrios y comunidades con Kits de alimentos, de higiene y educación entre otros”, añadió Alberto Mosquera, Director Nacional de Visión Mundial Bolivia.

Muchas empresas van “sumándose” a la campaña, entre ellas, la Cámara Nacional de Comercio que puso a disposición de la campaña, donaciones de su red de contactos empresariales. Además, se cuenta con el apoyo de la empresa Total, Vive Compras y Copelme, entre otras.

Como Donar

Para hacer sus donativos pueden seguir los siguientes pasos:

Donación por QR. Ingresando a la plataforma digital de su banco puede escanear el código QR que tenemos en la web de Visión Mundial e introducir la cantidad que desea donar. En caso de querer realizar un depósito o transferencia bancaria, puede hacerlo a la cuenta del corriente Nro. 1000296976 del Banco Nacional de Bolivia S.A. La cuenta está a nombre de Visión Mundial y para registrarla lo pueden hacer con el NIT 1005307027

Las consecuencias, de la Pandemia en 3 fases:

Según Visión Mundial Bolivia, la Pandemia proyecta tres momentos importantes: el primero que es el actual, en esta ola, los niños no asisten a las escuelas no todos cuentan con conectividad para pasar clases de forma virtual. Debido a que deben pasar muchas horas en sus hogares, los niños están expuestos a un trato violento de parte de adultos que, a su vez, están sometidos a situaciones de estrés debido a esta situación. Las guarderías y varios servicios de protección en general, trabajan desde sus casas.

Segunda fase que puede durar de 4 a 8 semanas, las familias pobres enfrentarán problemas para acceder a alimentos y suministros básicos, sabemos de los esfuerzos que está realizando el gobierno con una serie de bonos para los más necesitados, pero estamos seguros que todos podemos colaborar a estas acciones. Casi todos los cuidadores de los niños y niñas más vulnerables trabajan en pequeñas empresas o trabajan por cuenta propia de manera informal. Tienen muy baja capacidad de ahorro. En esta ola, dependerán de la ayuda gubernamental y privada para la supervivencia básica.

Tercera fase, la economía de las familias más pobres puede tornarse crítica, la difícil situación de pequeñas empresas, caída en las remesas, sectores dependientes de la exportación en recesión, harán que esta ola tenga la necesidad de una nueva escala de respuesta, sabemos que el gobierno está trabajando en este asunto, nuevamente, todos debemos colaborar para recuperar nuestra economía y ser resilientes.

“El Banco Nacional de Bolivia se anticipó a esta situación y hace 5 años que viene trabajando en proyectos de saneamiento básico e instalación de sistemas de agua junto a Visión Mundial, este proyecto hizo posible que la población de al menos 15 municipios en el país, tenga acceso al líquido elemento, de esa forma, hoy están con la posibilidad de cuidar su vida, pues pueden contar con la higiene correspondiente”, manifestó Carmen Zamora, Sub Gerente de Responsabilidad Social del Banco Nacional de Bolivia.

“Las niñas y niños ya hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros, necesitamos a todos: padres, madres, profesionales, estudiantes, tíos, primos, hermanos, comerciantes, ejecutivos, instituciones, policías, militares, autoridades, a la caserita que abre su tienda por horas, a los conductores, a los médicos, enfermeras, a todos y todas, para hacer posible que más niñas, niños y sus familias tengan los Kits de alimentos y de higiene para hacer realidad el sueño de todos estos niños, vencer a este virus. También queremos que todas las empresas se sumen a esta causa, a cada empresario, a cada emprendedor no importa el tamaño, por eso el hashtag #Súmate es de gran importancia todo aporte es valioso, toda ayuda suma”, complementó Arne Post, Director de Desarrollo de Recursos de Visión Mundial en Bolivia.

“A la fecha, ya se cuenta con empresas que han aceptado el reto de la Campaña de Recaudación #Súmate a todos ellos gracias por sus valiosos aportes y estamos seguros que no sólo empresas se sumarán a la causa sino también muchos bolivianos”, concluyó Alberto Mosquera.

La empresa Total hizo una importante donación para centros de salud.

Vive Compras, a través de su tienda virtual realiza donaciones para la Campaña

Copelme, apoya con una importante donación para insumos de higiene.

La CNC pone a disposición donaciones de su red de contactos empresarial

El Banco Nacional de Bolivia como Empresa Embajadora de la Niñez y Juventud Boliviana a través del proyecto BNB Agua: Valoramos la vida ha cambiado la vida de miles de familias, proveyendo sistemas de agua segura que garantizan el cuidado integral de la salud y la protección integral de la niñez en el país.

Contacte a: www.bnb.com.bo

World Vision Bolivia es una organización Cristiana y humanitaria dedicada al trabajo con niños, niñas, familias y comunidades para alcanzar su pleno potencial, con el fin de atender las raíces causa de la pobreza y la injusticia. Trabaja en el país más de 37 años y está presente en 1300 comunidades a nivel nacional.