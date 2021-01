Candidatos piden pausa electoral en La Paz ante contagios por COVID-19

Los candidatos a la Alcaldía de La Paz, Luis Larrea y Amilcar Barral, pidieron, por separado, al Tribunal Electoral Departamental (TED), una pausa electoral ante el incremento de contagios del COVID-19.

«El día lunes vamos a hacer un pedido formal para que no se descarte la suspensión de las elecciones», dijo Barral, candidato a alcalde de La Paz por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) en entrevista con la Red Uno.

«No vamos a poder concentrar gente. A los políticos no nos conviene y la gente quiere escuchar las propuestas. Yo no haré campaña detrás de una computadora o un escritorio, lo que se quiere es tener contacto con la gente; pero, cuidando siempre sobre este mal. Si se suspende uno o dos meses no nos perjudica en nada», indicó.

La noche del sábado, el Ministerio de Salud y Deportes reportó 1.644 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, dato que hace un total de 172.798 casos, de los cuales 25.743 se mantienen activos. En La Paz, se registraron 434 nuevos casos en la víspera y 11 fallecidos a causa del virus.

El candidato por la agrupación «Por mi La Paz, unidos invencibles» (Unidos), Luis Larrea, sostuvo que ante la emergencia dada a causa de la segunda ola de la pandemia se debe concentrar esfuerzos en precautelar la salud de la población.

«Hoy, lo que quiero pedirles a los políticos es que nos despojemos de la parte política y encaremos la salud. Necesitamos que todos se pongan el mandil blanco, basta de hacer política y 30 días de pausa electoral», aseguró a la Red Uno.

Larrea, también presidente del Colegio Médico de La Paz, indicó que luego de una reunión con 77 instituciones se conocieron preocupaciones como la urgencia de contratación de recursos humanos en los hospitales, acceso a medicamentos y la posibilidad de que existan más restricciones para cuidar a los ciudadanos, entre ellas, la cuarentena rígida.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral convocó a la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales para el domingo 7 de marzo de 2021.