Candyman, promete ser una de las películas más terroríficas del año

Por primera vez un hombre afroamericano interpreta el rol antagónico principal en una importante película estadounidense de horror. ¡Ten cuidado si invocas su nombre cinco veces frente a un espejo!

Candyman ya está disponible en cartelera de todos los cines del país de la mano de Andes Films y Universal Pictures. Los aficionados del género de terror disfrutarán de una película espeluznante de la famosa leyenda urbana que es, en esencia, una alegoría sobre el racismo en los Estados Unidos. Invocar un espíritu al decir su nombre varias veces frente al espejo es el rito que retrata esta cinta a cargo de Jordan Pelee y Nia Dacosta

Trama

Candyman regresa a Cabrini Green, el mismo vecindario de Chicago donde comenzó la leyenda del hombre que ofrecía caramelos a los niños. Sin embargo, ahora es un barrio aburguesado, donde la nueva generación, repleta de millenials, desconoce su pasado oscuro. Brianna Cartwright y su pareja artista, Anthony McCoy, quien sufre una crisis creativa, acaban de mudarse a un apartamento de lujo en este lugar.

Sus vidas dan un dramático giro cuando el hermano de Brianna les narra la historia de ese ser que, invocado frente al espejo diciendo su nombre cinco veces se aparece ante ellas y las asesina con el garfio que tiene en lugar de su mano derecha. Sin dejar de meditar en la historia y más allá de sus dudas, les gana la curiosidad y llaman: Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, Candyman.

“Es una de las leyendas urbanas convertida en realidad, pero también, de una forma mucho más clara, es un mensaje sobre la víctima convertida en verdugo y un rechazo al racismo en cualquier grado. Los amantes del terror quedarán más que satisfechos”, adelantó Sandra Cortéz, gerente de Marketing de Andes Films.

Anthony McCoy es interpretado por el ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II, actor en Watchmen y Us, mientras que Tenoyah Parris, actriz de las series WandaVision e If Beale Street Could Talk es quien encarna a Brianna Cartwright.

La película obtuvo muy buenas críticas a nivel internacional. En el portal de cine Rotten Tomatoes consiguió un 89% de reseñas positivas, mientras que en Metacritic registró una puntuación media de 75/100.