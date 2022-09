CBN y DeliFest de Pepsi, abren sus puertas del sabor en Expocruz

Cervecería Boliviana Nacional (CBN), junto a Pepsi, organizaron la 5ta versión de DeliFest, esta vez en la edición 46 de Expocruz, con el objetivo de ambientar un festival gastronómico urbano, con diferentes propuestas culinarias y la experiencia de degustarlos acompañado de una refrescante Pepsi.

En 2020, durante el inicio de la pandemia, se lanza Delivery Fest, un festival de comidas fast food que buscó incentivar la reactivación del sector gastronómico, promoviendo el consumo de restaurantes bolivianos. Se lograron vender más de 47 mil combos en todo el país, a través de las distintas plataformas de delivery disponibles. Esta plataforma tuvo tanto éxito que, en el mismo año, la segunda versión trato movimientos económicos muy atractivos en más de 435 restaurantes. En 2021 llega DeliFest, donde además del delivery, los restaurantes aliados ofrecían la experiencia en sus lugares reabriendo sus puertas.

En esta versión, DeliFest viene complementando una campaña de sabor, y en su stand de la feria multisectorial más importante del país, tres restaurantes proponen seis platos diferentes que viene en combo con una gaseosa.

“La campaña SAL Y COMETE AL MUNDO CON PEPSI, fue lanzada el pasado junio, realzando los sabores de distintas cuidades de Bolivia. Un gran reto para descubrir o redescubrir la forma de comer; mostramos que para Pepsi no hay una manera perfecta, no hay recetas intocables ni lugares o momentos sagrados. Todo va. ¿Comida entre comidas? va. ¿Codos sobre la mesa? va. ¿Sin mesa? Va, además, cada esquina, cada plato y cada mordida, es una oportunidad de encontrar algo que no sabías que te iba a encantar. Es así como plasmamos todo lo descubierto en los viajes de sabor en nuestro stand”, señaló Holger López, gerente nacional de Bebidas no Alcohólicas de CBN.

El festival se celebra desde el viernes 16 hasta el domingo 25 del presente mes; los restaurantes participantes ofrecen diferentes combos (hamburguesas, nachos, tacos, pizzas y empanadas), junto a una gaseosa (¡Pepsi, Guaraná, H2Oh! O 7UP), a un precio único de Bs. 35.

“Agradecemos nuevamente a la población por ser parte de esta importante actividad y permitirnos junto a la agencia #LolaGroup deleitarlos con esta explosión de sabor”, agrego López, acotando que, en esta versión del festival, participan los restaurantes Del Barrio Way, El Beber Burger y D15. “Invitamos a la población a seguir siendo participes de DeliFest en Expocruz, y de esta manera seguir descubriendo que las comidas en Bolivia, van mucho mejor con Pepsi”, finalizó el ejecutivo.