Cerabol entrega tres becas completas de formación técnica a estudiantes destacados

Cerabol hizo entrega de tres becas completas, denominadas Andrea Bruno (en honor al Fundador), a jóvenes bachilleres de Santa Cruz de la Sierra, quienes recibirán formación técnica en el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral, Infocal.

Los ganadores fueron seleccionados entre los más de 100 postulantes, quienes como requisito debían contar con un rendimiento académico igual o superior a 80. En la convocatoria, participaron estudiantes de colegios y unidades educativas de los distritos del municipio de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia.

“Cerabol lleva adelante esta iniciativa con el objetivo de apoyar a estudiantes destacados para que tengan un piso sólido para el futuro; este esfuerzo se realizó en coordinación y alianza con Infocal, el Instituto técnico más importante y reconocido del país”, explicó Sandra Bruno, Gerente General de Cerabol.

La beca Andrea Bruno es parte del Programa de Responsabilidad Social de Cerabol, que busca impulsar la formación y empleabilidad juvenil. “Desde la compañía apostamos por el talento nacional, estos jóvenes becados podrán, una vez terminada su formación técnica, realizar sus prácticas empresariales dentro de Cerabol, con la posibilidad de emplearlos a futuro, según su rendimiento y habilidades”, acotó la ejecutiva.

Por su parte, Infocal se sumó a esta iniciativa con el mismo objetivo, garantizar la formación educativa técnica a los futuros profesionales. Las becas corresponden a las áreas: Técnico Superior en Mecánica Industrial, Asistente Ejecutiva Comercial y Decoración de Interiores.

Uno de los ganadores es Juan José Miranda Ramírez (24) con habilidades desde niño en electricidad, espera ansioso concluir su formación. “Esta beca me ayudará en mi desarrollo personal y profesional, me gusta todo lo relacionado a lo eléctrico y en la actualidad trabajo en el área, espero con esta oportunidad especializarme en el tema industrial. Me proyecto a fututo con estabilidad económica, una micro empresa y desarrollando mi carrera”.

Otra de las ganadoras de la Beca Andrea Bruno es Yhorgely Mishell Salvatierra Rivero (17) estudiará para convertirse en una Asistente Ejecutiva Comercial. “Agradezco a Cerabol y a Infocal por brindarnos este apoyo a los estudiantes, me siento muy afortunada de haber sido seleccionada como ganadora de la beca y no la pienso desaprovechar. Ahora podré formarme y a futuro aportar con mis habilidades y conocimientos en grandes empresas del departamento como Cerabol, es un sueño para mí”.

Por su parte, Yenny Alejandra Flores Quispe (18) es la tercera ganadora, le gusta crear y diseñar interiores desde niña. “Siento que nací para esta profesión (Diseño de Interiores), desde pequeña diseñé espacios atractivos, comencé con mi habitación y avance en otros sitios de mi hogar. Gracias a la beca Andrea Bruno estudiaré lo que me apasiona, podré especializarme y desarrollar mis habilidades artísticas y creativas”.

Andrea Bruno, Fundador de Cerabol

La beca lleva su nombre en honor al legado que dejó Andrea Bruno, fundador de Cerabol y pionero en el rubro a nivel nacional. Andrea Bruno, italiano de nacimiento, llegó al país a mediados de los años 50. Fue un hombre visionario que contribuyó al progreso, creó la planta industrial especializada en la producción de baldosas de cerámica roja natural y esmaltada para pavimentos. Es considerado el padre de la cerámica industrializada en Bolivia. Cerabol tiene una trayectoria en el mercado de más de 50 años.