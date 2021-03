Changan ofrece un plus en conducción con sus nuevos modelos

En el marco de la 2ª Feria Automotriz de Santa Cruz (Expoauto), la firma china de mayor venta en el mundo, Changan, realizó el lanzamiento del New Alsvin y el renovado CS35 Plus, 2 vehículos que cautivaron las miradas de los medios de comunicación y asistentes.

“Continuamos agrandando nuestra línea de vehículos en Bolivia, en esta oportunidad estamos lanzando el New Alsvin, un sedán que resalta por su moderno diseño, seguridad y equipamiento tecnológico, además del CS35 Plus, un renovado SUV que llegó a Bolivia en el 2013 y desde su arribo sentó presencia por su excelente relación entre precio, calidad y tecnología”, mencionó Brenda Arriaza, Brand Manager de la firma asiática en el país.

El New Alsvin fue presentado en 2 versiones, Comfort y Elite, esta última es la más completa de la firma, posee un aspecto exterior musculoso y juvenil, cuenta con aros de aleación de 15”, comandos a distancia de apertura y cierre con control independiente de maleta, espejos laterales con luces de viraje LED, máscara cromada, sensores y cámara de retroceso, entre otros.

“El New Alsvin es el vehículo ideal para los que buscan su primer automóvil, es espacioso y permite movilizarse libremente entre las labores diarias y salir a disfrutar de la aventura, es decir, es un modelo multifuncional, flexible y con el equipamiento y performance que superará todas las expectativas de sus usuarios”, afirmó Arriaza.

“El CS35 Plus es perfecto para los que pretenden cambiar su automóvil por una opción más espaciosa y poderosa, que les permita transportarse cómodamente en la ciudad y en el campo, se enamorarán cuando lo conduzcan porque colmará todas sus expectativas”, señaló la alta ejecutiva.

Ambos vehículos ya están disponibles en toda la red Imcruz con un excelente precio de lanzamiento, desde $us 13.000 el New Alsvin y desde $us 18.300 el renovado CS35 Plus. “Como todos los vehículos Changan de la gama de pasajeros, cuentan con una garantía extendida de 4 años o 125.000 km de recorrido”, comentó Arriaza al finalizar el lanzamiento.

Asimismo, en la Expoauto se pudo apreciar la nueva imagen de Changan, la innovadora firma tuvo cambios tanto en el logo como en sus colores característicos. Se estilizó el isotipo y se hicieron más delgadas las líneas para dar una apariencia más cuadrada a las letras, además de añadir la palabra auto en el logotipo; también se cambió el tradicional slogan “Driving forward with you” (Conduciendo hacia adelante contigo) por “Changan Smart partner” (Changan compañero inteligente), lo que denota la visión para el 2025 que es el de ser una empresa líder tecnológicamente en el rubro automotriz.

El evento realizado en el Pabellón Imcruz de la feria especializada, estuvo engalanado por Elu González, la influencer es imagen de Changan desde el 2019, a su vez, el maestro de ceremonia fue el presentador de televisión, Sebastián Putz.