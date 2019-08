Choferes paralizaron la ciudad de La Paz en contra de nueva ruta del PumaKatari

Los choferes del transporte público paralizaron ayer la ciudad de La Paz con un paro y bloqueo «de las mil esquinas» en protesta por las nuevas rutas de los buses Puma Katari y ChikiTiti, que administra la alcaldía de esta ciudad. En la protesta señalaron que se sienten discriminados, por «gente de la zona Sur que se han dado a la tarea de insultar y a enfrentarlos».

«Pedimos disculpas a la población por esta movilización, pero todo es culpa del alcalde (Luis Revilla) a quien le pedimos que cumpla con el acuerdo que firmamos el 5 de marzo de 2018, que establece conversar y acordar las rutas que serán habilitadas para los nuevos buses PumaKatari y ChikiTiti», explicó el secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz, Rubén Sánchez.

El dirigente acotó que Revilla implementó sin consenso del sector la nueva ruta del PumaKatari desde Achumani hasta San Pedro, además del ingreso del ChikiTiti a Pasankeri.

Los choferes bloquearon las calles desde las primeras horas de la madrugada y luego iniciaron una movilización por las céntricas calles de la ciudad.

«Con esta relocalización que hace Revilla a nuestro sector, no vemos en qué queda su palabra, cuando dijo que era la última tongada de buses PumaKatari que ingresaría a la ciudad, pero no ha cumplido, y no puede ser que ahora el alcalde se victimice y nos haga competencia», puntualizó el dirigente de los choferes de La Paz.

Sánchez agregó que la solución al conflicto pasa porque el alcalde cumpla con el acuerdo y convoque a una mesa de diálogo, donde los choferes puedan dar a conocer sus observaciones sobre la implementación de los nuevos PumaKatari y la afectación que provoca al sector.

«El alcalde no es dueño de la ciudad de La Paz, y le pedimos que de una vez por todas que responda a esto, porque este tema es una total afectación para nosotros», puntualizó.

Anunció que este miércoles, el sector realizará una ampliado para evaluar las medidas asumidas y para determinar si el transporte público de La Paz implementará un nuevo paro de 48 horas o asumirá otro tipo de medidas, en caso de no obtener una respuesta positiva del alcalde Revilla.

Discriminados

Asimismo, Sánchez complementó que «pensé que en Santa Cruz nomás había discriminación a los collas, en la zona Sur he visto que la gente, que tiene condominios y hasta cuatro movilidades, se han dado a la tarea de insultar, a enfrentar a nuestros compañeros».

El dirigente dijo a los «caballeros» y «damas» de la zona Sur que los transportistas no son sus empleados, sino trabajadores del volante que generan economía para el Estado, reportó Erbol.

También se quejó de que en las redes sociales y medios de comunicación se haga «puré» a los choferes, cuando por otro lado se hace eco del no a la discriminación.

Mientras, el dirigente Freddy Quispe acotó que los transportistas fueron discriminados con palabras irreproducibles por parte de q’aras. Manifestó que gracias al transporte se valorizaron las casas de quienes ahora los atacan e incluso sus hijos pudieron ir a estudiar.

«Esos q’aras tienen que irse a Estados Unidos, aquí Bolivia es de la clase media y aquí la clase media se respeta», agregó Quispe.

«Héroes»

Los diferentes choferes también declararon «héroes» a cuatro de sus compañeros, enviados a la cárcel por provocar daños a buses PumaKatari.

La justicia determinó el lunes que cuatro implicados en el vandalismo sean enviados a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, sin embargo, en audiencia uno de los implicados dijo que no era transportista, sino vecino.

El ejecutivo de los choferes aseveró que los cuatro detenidos son del gremio de los transportistas y que son del sindicato 8 de Diciembre.

En su resolución los choferes determinaron exigir la liberación de sus detenidos.

Sánchez criticó que se haya detenido a choferes, pero la justicia no tenga ningún responsable de daños que hubo a 45 unidades del transporte.