Cierre del parlamento exigen, profesionales, cívicos y redes sociales

Señalan que "son de facto, no tienen legalidad ni legitimidad constitucional, el 22 de enero dejaron de ser parlamentarios, su prorroga inconstitucional fue para acompañar al gobierno de transición al cumplimento de nuevas elecciones, habiéndose elegido a miembros del Tribunal Supremo Electoral, que tiene autonomía de gestión e independencia de los otros Órganos del Estado, al haber postergado la fecha de la elecciones generales ante la pandemia mundial, es el mismo Tribunal el que debe fijar nueva fecha si así recomiendan integrantes del ministerio de salud, colegio nacional de médicos y otros departamentales y comunales, no se requiere nueva Ley de Elecciones o nueva aprobación de fecha de las mismas. La ALP pone en riesgo la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, se inmiscuye en competencias de otros Órganos del Estado, perciben multimillonarias sumas como dieta, sin trabajar".

Mediante comunicados los Comités Cívicos de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, afirman «que si bien el pueblo, ¡Se quedó en casa!, se manifiesta a través de las Redes Sociales, Organizaciones de Profesionales, Plataformas Ciudadanas, para pronunciarse en contra de los integrantes de la Asamblea Legislativa, convocando a Cabildos Populares Digitales para luego cercar el parlamento y expulsar a parlamentarios de facto».

En las redes sociales se multiplica la exigencia de Cerrar el Parlamento.

Erik Sandoval, Luis Eduardo Siles y otros dirigentes del MNR, piden que todas las dietas que perciben senadores y diputados del MAS, UD, PDC, se las done al Ministerio de Salud, para comprar alimento para los sectores más pobres. Los Comités Cívicos de Oruro, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, Plataformas Ciudadanas, se suman al pedido y convocan a reunirse a todos los Comités en Cochabamba. Profesionales de Bolivia denuncian que el inconstitucional parlamento, pone en riesgo la seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Juntas vecinales de Oruro, La Paz, Cochabamba, piden al pueblo a manifestarse en Cabildos Populares Digitales, para luego adoptar decisiones contra legisladores de facto.

La gota que rebaso el vaso

Percibiendo dietas de Bs. 22.000 mensual cada senador y diputado titular y Bs. 12.000 cada senador y diputado suplente, se dieron a la tarea de contratar asesores, secretarias y conformar un ente burocrático que en números significa más de 70 millones de bolivianos. Con la dieta mensual que percibe cada parlamentario, se podía adquirir 55 canastas familiares de Bs. 400, que beneficiaría a 55 familias.

Tienen avión a disposición con pasajes gratis, retornan los martes y se van los jueves con el pretexto de semana regional, que en plena pandemia no puede ni debe realizarse, en los hechos cobran por no trabajar ni hacer algún bien a Bolivia, toda vez que se dedican a obstruir la lucha contra el coronavirus e instan a incumplir medidas de previsión y cuarentena.

Llegaron al colmo al alentar a que algún distrito de El Alto, como el 8vo -donde existen 8 positivos, atacados por el coronavirus- y a los del Chapare, resistan y atenten contra policías que estaban destinados para hacer cumplir disposiciones del gobierno en defensa de la salud pública.

El cubrir dietas y privilegios de Legisladores de facto que no se los requiere, es un gasto inútil por cuanto siendo la pandemia a nivel mundial, el gobierno de transición tiene que adoptar medidas de urgencia en favor del bien común, en tiempo oportuno, debiendo ser dinámicas en cada instancia de la curva del virus a fin de evitar que haya contaminación que cada día ponen en peligro la vida de los estantes de nuestro país, esos dineros deben ser destinados al sector salud, a los médicos, enfermeras, auxiliares, policías, fuerzas armadas que están en las calles haciendo cumplir la cuarentena exponiendo sus vidas y adquirir barbijos, respiradores, medicamentos y/o pagar alquiler de inmuebles, como el del exhotel Radisson para tratamiento de contaminados y sospechosos de portar el coronavirus», advierten.

El politólogo y analista Edwin Lazcano a tiempo de entregar un video de su colección a nuestra redacción, señalo «¡¡ Se tenía que decir y se dijo¡¡¡ jugosos sueldos (dietas) de asambleístas con pocos días de trabajo, evidencia que son inútiles y no hacen nada positivo para Bolivia».

Entre los videos de reciente elaboración en redes sociales en contra de los asambleístas se encuentran: «Promoción. En venta mascaras para asambleístas, un burrito». «Únete a la campaña. Cierren el parlamento». «Presidenta Jeanine Añez. De qué otra manera le decimos Cierre el Congreso». «Urgente. Cierre del Congreso, no podemos sostener a estos sino trabajan, no hay razón para pagarles 35 mil»

Mascara de Dalí «senadores y diputados. Comunicarles que por razones de fuerza mayor a partir de la fecha nosotros los bolivianos no tenemos por qué seguir pagando sus sueldos, ya que ninguno de ustedes presenta un servicio de primera necesidad ni tampoco desarrollan una actividad esencial. Ustedes no son médicos, enfermeras, no pertenecen al sector salud…»