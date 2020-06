¿Cogobierno de Añez y los pragmáticos del MAS?

No quiero ni imaginarme, pero las fuentes de información y las redes sociales, van dando cuenta que existiría una especie de «acuerdo secreto entre el equipo gubernamental de Jeanine Añez con Eva Copa, Sergio Simón y «Simón Sergio» Choque y los pragmáticos del MAS, con la aquiescencia de Evo Morales Ayma», toda vez que su alfil, Juan Fausto Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, está actuando igualito que lo hacía durante el anterior gobierno, «irradiar» que los hechos de corrupción, «se los deben investigar como irregularidades», cuando son delitos flagrantes.

Ahora como antes, manifiesta que debe existir «reserva» sobre la escandalosa adquisición de respiradores obsoletos, que no sirven para tratamiento intensivo, con sobre precios y nada mas ni nada menos con la actuación de Gabriela Montaño Viaña y Walter Zuleta, ambos ligados de una u otra manera con el expresidente, la primera como intermediaria dando, quizá, instrucciones al subalterno del ministerio de salud Fernando Valenzuela, y el segundo abogado de Gabriela Zapata, gerente de CAMC, como el letrado con experiencia sobre adquisiciones.

Cabe recordar que el ministro de gobierno Arturo Murillo en tono enérgico y sarcástico preguntaba, públicamente, ¿dónde estaba o se encontraba el Fiscal Lanchipa? -porque no se lo había visto durante la cuarentena- y si no se presentaba ya no más «debería renunciar», y como por arte de magia el citado reapareció y mas que pronto ligero, indicó que el caso de los respiradores, se lo tramitará e investigará en «reserva».

¿Qué está pasando con el entorno palaciego y los denominados pragmáticos del MAS?, parece que existe una especie de pasanaku entre quienes cometieron «irregularidades» durante catorce años y los que cometen «irregularidades» durante el gobierno de transición y como espectadores los tenemos a los parlamentarios que ganan, cobran dietas millonarias, porque posiblemente también saben que están protegidos por el «acuerdo amarrado» entre entornos del refugiado y los que decían, con la Biblia en la mano, «que se investigaría todos los actos denunciados como delictivos».

El meritorio abogado, colega, Dr. Otto Ritter, remitió a todos los profesionales del derecho y también, creo, a los medios de comunicación, un video en el que hace un exhaustivo análisis de la situación de la cuarentena, la economía y la partidocracia, indica que la presidenta Añez se comprometió a investigar todos los hechos de corrupción del MAS, pero no lo hace e igualito como antes lo hacían, al presente, se hacen contratos por excepción, la economía esta yéndose al bombo afirma, y pide la renuncia de Jeanine Añez a la candidatura presidencial, toda vez que va en bajada.

Y claro surge la pregunta: Porqué se traiciona la revolución pacífica de los «pititas», del valeroso pueblo que salió a las calles a combatir sin armas y en La Paz (no en el Beni, no en Santa Cruz, no en Pando) se decidió que el expresidente renuncie y así fue.

Considero que intentar burlarse de la sabiduría de este pueblo, querendón de la patria y defensor de principios y valores, no está bien.

La Paz no se callará ni estará quieto al ver que todo lo de antes y de ahora, está en el mismo papel de la mentira, del engaño. Lo más lamentable es que las Fuerzas Armadas, están en la encrucijada y ante una juzgada de ajedrez de jaque y mate para que, como dijo Morales, se pudieran establecer en nuestro país las «milicias». Dios Salve a Bolivia y los compatriotas alisten no solo las pititas sino su férrea voluntad de vencer los obstáculos a la vida democrática a la que tenemos derecho todos quienes vivimos en esta patria, que jamás será sometida por la barbarie de la politiquería.