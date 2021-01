‘Cokito’ Gálvez espera aportar su experiencia al Hércules ceutí

La capitana de la selección de Bolivia de fútbol-sala, María Cristina ‘Cokito’ Gálvez, ha asegurado este jueves que espera «aportar» su experiencia para conseguir que su segundo club en España, el CD Hércules de Ceuta, pueda lograr la permanencia en la Segunda División nacional de fútbol-sala.

‘Cokito’ Gálvez, en su presentación en la Federación de Fútbol de Ceuta, se ha mostrado «muy agradecida por la confianza» y asegurado que llega para ganarse «la confianza del cuerpo técnico y de las compañeras» en el que será su segundo club en España, donde ya jugó en el año 2019 en Primera División con El Pozo de Murcia.

La futbolista boliviana, quien acaba de cumplir 20 años y llega procedente del club Cerro Porteño de Paraguay, se dio a conocer con la selección de Bolivia en las Olimpiadas de la Juventud de 2018 en Buenos Aires y en los Juegos Suramericanos de Cochabamba de ese mismo año, en los que logró la medalla de bronce.

Gálvez ha decidido regresar a Europa porque se ha puesto «un reto muy importante, ya que en el Hércules hay muchas jugadoras jóvenes y es vivir una nueva experiencia en esta ciudad» que le parece muy bonita y le gustó «que haga calor» como en su país.

«Ya he podido entrenar, desde el primer día he cogido confianza con las compañeras y así es más fácil todo. No veo tan complicado el reto de la permanencia, sólo hace falta seguir entrenando y ir ganando confianza», ha explicado.

‘Cokito’ Gálvez espera aportar «lo mejor» de sí misma y demostrar que en su país «hay mucho talento: aportaré todo lo que tengo, sobre todo experiencia», afirmó.

La jugadora espera debutar ya este domingo ante el Sporting Garrovilla de Mérida en el inicio de la segunda vuelta de la competición.