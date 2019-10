Coldplay sorprende con dos temas del disco «Everyday life», uno de corte jazz

Coldplay ha lanzado este viernes dos temas del que será su nuevo disco, «Everyday life»: el sencillo «Orphans», que sigue la línea colorida de sus últimas producciones, y la canción «Arabesque», que está suscitando más comentarios por su sorprendente giro estilístico.

Será el 22 de noviembre cuando la banda británica lance su octavo disco de estudio, que estará formado por 16 cortes divididos en dos partes, una titulada «Sunrise» (Amanecer, en español) y «Sunset» (Ocaso, traducido del inglés).

Producido por The Dream Team, la discográfica Warner Music ha informado en nota de prensa que incluirá aportaciones del multiinstrumentista británico Jacob Collier, así como de los nigerianos Femi Kuti y Tiwa Savage, lo que sugiere cierta orientación africanista en su nueva música.

De hecho, la optimista balada «Orphans» incluye esos guiños entre sus arreglos, aunque el tema que ha generado más comentarios positivos ha sido «Arabesque», una producción de cerca de 6 minutos sin apenas letra en la que Coldplay se introduce en un terreno más experimental con apuntes jazzísticos y la colaboración del francés Stromae.

El grupo liderado por Chris Martin ha recurrido a curiosas técnicas para dar a conocer los primeros detalles de su próximo álbum. Así, el título del mismo y la noticia de su lanzamiento fueron desvelados a través de cartas remitidas por correo postal a algunos de sus seguidores.

Poco después desvelaban a través de anuncios en periódicos impresos los títulos de las canciones que integraran este trabajo. Como parte de «Sunrise»: «Sunrise», «Church», «Trouble in Town», «BrokEn», «Daddy», «WOTW / POTP», «Arabesque» y «When I Need A Friend».

La segunda parte, «Sunset», contará con «Guns», «Orphans», «Èkó», «Cry Cry Cry», «Old Friends», «Son of Adam», «Champion Of The World» y «Everyday Life», el corte que dará nombre al disco que tomará el relevo a «A Head Full of Dreams» (2015).