Conflicto entre trabajadores de PAT con Jimena Antelo del programa «No Mentirás»

El Dr. Jorge Valda, abogado del sindicato de trabajadores de PAT-Santa Cruz, informó que se efectuó una audiencia virtual en la Sala Constitucional 1ª de La Paz, que resolvió -dijo- que se concede 5 días para que el ministerio de comunicación, YPFB y el TSE, paguen a los trabajadores de la empresa PAT, por servicios de publicidad convenidos y contratados por la empresa durante gestiones del expresidente Evo Morales Ayma, cuya gerente era Rodríguez.

El letrado manifestó que se planteó recurso de Amparo Constitucional ante la retardación del pago.

En declaración en PAT hace dos semanas el Dr. Jorge Valda explicó que el Estado «les adeudaba a los trabajadores Bs. 5.000.000 (cinco millones de bolivianos), de los cuales, se había pagado a 3 representantes del sindicato PAT–La Paz, mediante un poder, la suma de dos millones de bolivianos (Bs. 2.000.000)

El abogado consideró que PAT fue mal utilizado en perjuicio de los trabajadores al extremo que la Gerente Rodríguez, de mutuo propio, había pedido la congelación de las cuentas corrientes en dos Bancos, que tenía la empresa (que contrató a los empleados y a los trabajadores), con cuyo dinero se podía haber cumplido con el pago de salarios a los trabajadores y haberes al personal, por los tres meses en que estaban impagos.

La Resolución Adoptada en audiencia virtual, aun no fue notificada a las partes, se manifestó en los tribunales de La Paz.

¿Quién autorizó el pago de dos millones de bolivianos?

El cobro de dos millones de bolivianos fue la gota que rebalsó el vaso. Los trabajadores de PAT-Santa Cruz, desconocieron a los 3 representantes del Sindicato PAT-La Paz.

El dirigente sindical Carmelo Pedraza en forma pública hizo saber que se había pedido a la conductora del programa «No Mentirás» Jimena Antelo, haga conocer algún contrato o documento que tendría con la empresa PAT, no lo hizo.

Se debe hacer conocer quiénes y con qué instrumento legal cobraron dos millones de bolivianos, qué funcionario del ministerio de comunicación dio el visto bueno y mediante qué orden y número de cheque se pagó esa suma, se señaló.

Cabe recordar que en un video viralizado en las redes sociales, también remitido a JORNADA, se escuchó una reunión con los dirigentes del sindicato PAT con la conductora de «No Mentirás», Jimena Antelo, quien pidió a los dirigentes( 6) de los trabajadores no ser hostigada por cuanto ella tenía un contrato con PAT pero que no logró mostrar porque la reunión se hizo hostil en medio de gritos e intolerancia entre quienes discutían a voz en cuello en torno que se debía presentar ese documento. Jimena Antelo, cuestionó la presencia del abogado del sindicato, porque a ella no se le había notificado o hecho conocer que la reunión se llevaría a efecto con abogados. Ella hablo de «reglas» a respetar.

Cabe puntualizar que el Dr. Jorge Valda, dio a conocer que se había instaurado cinco acciones en favor de sus defendidos, dos de ellas penales, en contra de los ejecutivos de PAT, de los personeros legales de dicha empresa. Hizo conocer que dicha empresa no había pagado aportes a las AFP’s, ni a la Caja Nacional de Salud, por lo que se vio en la necesidad de dar a conocer este extremo.

El ministerio de comunicación debe dar a conocer la fecha en que pago y por orden de quién la suma de dos millones de bolivianos, mediante qué numero de cheque y poder para dicho cobro, a fin que los trabajadores de PAT-Santa Cruz no resulten perjudicados en cualesquier otra oportunidad, indicaron.

¿Quién o quiénes cobraran Bs. 3.000.000 por publicidad contratada en gestión Morales?

Es la interrogante toda vez que los 3 representantes con poder de La Paz, fueron desconocidos por el sindicato de PAT-Santa Cruz.

«Dicho poder quién dio y a quiénes, si fue revocado, ¿quién o quiénes asumirán la responsabilidad del cobro de dineros al Estado por publicidad contratada durante los tres periodos del gobierno del MAS?», expresaron universitarios de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).