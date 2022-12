Construcciones irrestrictas: Arias denuncia «traición» y anuncia Asamblea de la Paceñidad

El alcalde Iván Arias denunció este miércoles «traición», «corrupción» y «extorsión» de algunos concejales que apoyaron al vicepresidente del Concejo Municipal, Javier Escalier (MAS), para la promulgación de una ordenanza municipal sobre construcciones irrestrictas, y anunció que convocará a la Asamblea de la Paceñidad contra la citada norma, además de medidas legales contra quienes viabilizaron la ordenanza que afecta a la ciudad de La Paz.

«No les importa porque al final de cuentas lo que prima es la plata, eso es lo que nos está destruyendo a nosotros, por eso he decido romper; y paceños y paceñas sepan quiénes los están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza (municipal Nº 046) que no piensa en el bien común; que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad», afirmó Arias en conferencia de prensa en su despacho, juntos a secretarios y directores municipales.

Al mediodía de este miércoles, en ausencia de la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Yelka Maric, el vicepresidente Javier Escalier (MAS) promulgó la ordenanza municipal Nº 046, rechazada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, colegios de ingenieros, arquitectos y universidades, pues avala, entre otros, construcciones irrestrictas superiores a los 40 pisos y solo en diez sectores de la urbe paceña.

Arias anunció que la Alcaldía de La Paz iniciará acciones legales contra los responsables para que no queden impunes porque la norma fue rechazada por distintos sectores colegiados del municipio paceño. «La extorsión no está en mis manos; este me ha acompañado en la campaña, pero no es para que yo robe; este que me ha acompañado en la campaña, pero no es para que entre a asaltar la Alcaldía; ustedes los conocen, yo los busqué porque pensé que podían aportar a la ciudad y ahora miren lo que están haciendo, tomaremos las medidas pertinentes, tomaremos las medidas legales, pero lo que le están haciendo a La Paz, creen que va a quedar impunes», aseguró el burgomaestre.

Maric afirmó que el concejal de su bancada Lucio Quispe avaló la promulgación de la norma. «Es lamentable que el concejal Escalier y el concejal Lucio Quispe hayan dado quorum para un atropello a la ciudad de La Paz», señaló en conferencia de prensa que brindó al mediodía de este miércoles.

El alcalde Arias anunció que gobernará con los paceños y convocará a la Asamblea de la Paceñidad para tomar decisiones contra la ordenanza sobre construcción irrestrictas. «Gobernaré con el pueblo, llamaré a la Asamblea de la Paceñidad y pueblo paceño, no podemos soportar esto, no podemos ser estúpidos; hemos sido traicionados», afirmó.

Arias denunció corrupción detrás de la citada ordenanza. «Hemos evitado que la corrupción nos manche, bueno, hemos jurado mantenernos limpios, transparentes, hacer todo lo posible para que entremos por la puerta ancha y salgamos por la puerta ancha, pero no, la corrupción, la falta de fe, nos ha manchado, y esto la ciudad de La Paz lo sabe».

El alcalde de La Paz aseguró que la citada norma pone en peligro la ciudad. «Hemos buscado dar seguridad, dar confianza, que no haya construcciones que pongan en riesgo la vida de la gente, que pensemos en el aire, pero prefieren, ellos prefieren hacer esto, hacer de la ciudad de La Paz, una ciudad de peligro, una ciudad de riesgo», dijo.