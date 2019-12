Convocatorias para TSE y TDE no aplican saber idiomas nativos

Varios postulantes al Tribunal Departamental Electoral de La Paz, hicieron conocer su molestia e impugnaron «que a hora nona», después de haber presentado sus folders «con títulos profesionales: diplomados, maestrías y doctorado, se pretenda inhabilitar su postulación por no saber algún idioma nativo».

Explicaron que «en las convocatorias para el TSE y Tribunales Departamentales Electorales, no se especifica sobre el tema, que además es inaplicable, no es cuestión o materia de discusión, pues siendo el voto universal, se entiende no es solo para aymaras, quechuas, etc».

Observaron que «durante 14 años el expresidente Evo Morales Ayma, el exvicepresidente Álvaro García Linera, exministros, sus allegados, parientes y ‘hermanos de partido’, no fueron inhabilitados por no saber algún idioma nativo, ocuparon sitiales como diputados, senadores, ministros, viceministros, embajadores, cónsules, etc, etc».

Denunciaron que «no exigieron a los exgobernantes demuestren si por lo menos entendían alguno de los idiomas nativos».

Señalaron «por tanto es inaplicable esa extemporánea intención a postulantes al TSE y TDE porque en las convocatorias y requisitos, no se especifica en ninguno de los numerales el tema».

Afirmaron «resulta discriminatorio, ilegal, arbitrario, que para administrar el proceso eleccionario se intente exigir que los postulantes sepan uno de los idiomas nativos, cuando el voto no es solo para solo aymaras, quechuas, etc., es universal y así debe entenderse. Quienes administren el proceso eleccionario, deben saber generar ambiente organizacional.

Por tanto, resulta atentatorio al debido proceso se disminuya puntos o se observe alguna postulación, por lo que hemos impugnado exigiendo se valore la meritocracia, la no militancia ni dirigencia partidaria y no se desmerezca la probidad de los profesionales bolivianos».