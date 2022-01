Críticas al Gobierno por el retroceso sobre el carnet de vacunación

Autoridades regionales criticaron la decisión del Gobierno de Luis Arce de suspender la exigencia del carnet de vacunación contra la covid-19 al considerarla un retroceso y un error en las medidas para contener el azote de la cuarta ola de la pandemia.

Por separado, los gobernadores opositores de Chuquisaca, Damián Condori, y de La Paz, Santos Quispe, criticaron que el Ejecutivo nacional haya cedido a la presión de los sectores opuestos a la vacunación, pero adelantaron que en sus regiones se mantendrá la exigencia.

La suspensión de la medida «es una debilidad más para el Gobierno central y demuestra que no es serio con la población boliviana», dijo a los medios Condori, que también calificó de «falta de responsabilidad» y «error garrafal» la decisión gubernamental.

«Si yo estoy enfermo y no me exigen (el carnet), me voy al estadio, ¿a cuánta gente estoy poniendo en riesgo? Por tanto, deben ser más responsables con la salud de la población», manifestó la autoridad.

Condori recordó que en Chuquisaca está vigente un decreto regional que establece la exigencia de la presentación del documento de vacunación y que esa norma se seguirá aplicando en el marco de la autonomía departamental.

Por su parte, Quispe lamentó que «ha retrocedido el Gobierno» ante las presiones de algunos sectores y ratificó que en el departamento paceño mantendrá la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a lugares como centros de salud, aeropuertos, terminales terrestres y estadios.

El alcalde de La Paz, el opositor Iván Arias, criticó en Twitter al ministro de Salud, Jeyson Auza, quien a su juicio «desprecia, se burla de la vida y salud de los bolivianos».

«Demagogia e incapacidad. Ganó la irracionalidad. No bajemos la guardia, seguimos con #Cruzadaporlavida, vacunación casa por casa. Cada día más de mil vacunados», agregó Arias.

El también opositor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, la región más golpeada por la pandemia, lamentó la decisión gubernamental y consideró que «es un atentado contra la salud».

«El haber dado un paso atrás para no exigir el carnet de vacunación vuelve a ponernos en una situación de desventaja a aquellos gobiernos departamentales que estamos procediendo a la vacunación y que estamos luchando para que todo el pueblo se vacune», dijo Camacho a los medios.

Para Camacho, la presentación del carnet era «una medida muy acertada» para ya no tener que poner restricciones que hacen sufrir a la gente.

El oficialismo

El ministro Auza anunció más temprano que se suspendió la exigencia del carnet de vacunación o la presentación de una prueba PCR para evitar «medidas innecesarias de violencia» ante las protestas de los grupos contrarios a la inmunización, que en gran medida son sectores afines al oficialismo.

Ante las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani Laura, consideró que «no es ningún retroceso, sino más bien es una gran responsabilidad» que se asume para evitar que se generen aglomeraciones «o un malestar» en ciertos sectores.

A su juicio, «no hay mucha necesidad de seguir exigiendo» el carnet de vacunación porque la inmunización está muy avanzada en el país.

El político consideró importante «acudir a la conciencia del pueblo» para cuidar su salud y que «la vacunación es una responsabilidad personal».

Bolivia atraviesa por una cuarta ola de contagios que ha superado los registros históricos diarios de transmisiones llegando a superar los 14.000 casos.

El país acumula 20.377 decesos y 774.227 casos confirmados desde marzo de 2020.