Cuidar el agua es vital para la vida

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos de agua en el mundo, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Comprender su importancia vital implica asimilar que la escasez como el exceso por los cambios climáticos y desordenes ambientales están afectando a todo el planeta. Con la celebración de esta efeméride se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. Bolivia no está al margen de estos extremos y varias regiones sufren las consecuencias. Hace seis años, la sede de gobierno sufrió la peor crisis que se recuerde y fue sometida a un racionamiento riguroso.

Felizmente, los últimos informes de las autoridades garantizan el suministro de agua potable, sobre la base de que las lluvias lograron recuperar los depósitos en 70% para atender la demanda de las ciudades de La Paz y El Alto. De todas maneras, se mantiene la recomendación de un uso racional del líquido esencial. Hay poblaciones donde la sequía se ha prolongado por mucho tiempo, y sus efectos han sido graves para la agricultura y para la ganadería. Otras regiones han sido afectadas por intensas lluvias, inundaciones, deslizamientos y otros percances.

Defensa Civil, informó que las lluvias e inundaciones afectaron, hasta marzo, a más de 15.500 familias y alrededor de 100 mil hectáreas de cultivos. Además, se registraron cuatro personas fallecidas y alrededor de 90 viviendas afectadas principalmente en el norte paceño. Hay riesgo de sumar más afectados, pues rige alerta roja por el desborde de ríos en Cochabamba y Beni. Quince municipios en el país se declararon en desastre por las afectaciones. El departamento más afectado en cuanto a la producción y cantidad de familias es Santa Cruz, luego La Paz y Tarija.

El establecimiento por la ONU del Día del Agua, responde a la necesidad de proteger uno de los recursos más valiosos de la naturaleza. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día. De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un recurso limitado, por el que hace falta una mayor toma de conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad. El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida, en todas sus formas. Considerada como un derecho humano, este valioso e indispensable recurso natural no llega de forma segura a un gran número de personas en distintos países, sobre todo a los más pobres, donde el agua potable no es accesible.

De acuerdo a la ONU, la población más afectada es la carente de recursos económicos, donde el saneamiento de las aguas es un verdadero lujo, sólo posible para las sociedades más avanzadas y los países desarrollados. Más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce a más de 2.000 millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares. Por esta razón mueren hombres, mujeres y niños cada año. Para los refugiados, personas sin hogar y todos los que viven en pobreza extrema no hay ninguna posibilidad de gozar de este recurso, tan vital para la vida. Para erradicar la miseria y todas las consecuencias que acarrea, la Organización de las Naciones Unidas busca alternativas para hacer de este mundo un lugar más viable para todos. Esto sólo se alcanzará a través del llamado desarrollo sostenible.

En la celebración de esta efeméride anualmente se selecciona un lema o tema central. El lema de 2023 es «Acelerar el cambio», con una llamada a la acción para la sociedad: Se trata de poner de relieve la necesidad urgente de acelerar el cambio para conseguir que el agua llegue a todos los rincones del planeta, incluso a los más pobres. Se ha creado una campaña mundial para animar a las personas a tomar medidas para cambiar la forma en la que usan el agua. Con el lema «Se el cambio que quieres ver en el mundo» se traslada la responsabilidad de la gestión del agua a cada uno de los ciudadanos del planeta.

Uno de los temas centrales que ha ocupado a la ONU es el relacionado con el cuidado y preservación del agua dulce en todo el mundo, como parte del desarrollo sostenible, esto ha quedado plasmado en la Agenda 2030. Actualmente existe mucha preocupación en todo lo que concierne a los recursos hídricos de todo el planeta, por el incremento acelerado de la población mundial, aumento en la explotación de los acuíferos, contaminación, guerras entre pueblos y naciones, que no solamente se limita a conflictos políticos, sino también a intereses más particulares como el dominio de los recursos naturales, siendo uno de ellos el agua. En tal sentido, para el año 2030 se estima como uno de los objetivos de desarrollo sostenible garantizar el acceso, saneamiento y gestión sostenible del agua potable, libre de contaminación. Para ello se contemplan, entre otras, las siguientes metas: se busca lograr el acceso universal del agua potable a la población, de manera equitativa. Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de elementos contaminantes, como el vertimiento, emisión de productos químicos y materiales peligrosos.