Daniel Nosiglia abandona el Rally Dakar en la recta final

Camino a la conclusión de la edición 2023 del Rally Dakar, el piloto Daniel Nosiglia abandonó este sábado la carrera, en la etapa Shaybah y Al-Hofuf, por un problema mecánico que sufrió su motocicleta en el kilómetro nueve de la prueba especial y que dio por finalizada la actuación del único corredor boliviano en este evento deportivo.

A un día de llegar a la meta, la máquina de Nosiglia dejó de funcionar por la pérdida de aceite. El piloto junto a su equipo de asistencia trató de solucionar este problema, pero el daño era irreversible.

«Me duele despedirme del Dakar que más me costó y más deseo tenía de llegar a la meta. Se me salen las lágrimas escribiendo este post por todo el trabajo hecho no solamente por mí, sino por todas las personas que me rodean y luchamos juntos por este objetivo, pero sé que de esta saldré mucho más fuerte», comentó Nosiglia.

Un día antes, Nosiglia, del equipo español Rieju, había finalizado la carrera en el puesto 20 y era 26 en la clasificación general, marchando a buen ritmo e imprimiendo velocidad, dominando las dunas. Todo el esfuerzo de 14 días de competición y meses de preparación quedaron en nada en cuestión de minutos.

«A veces es difícil entender el porqué de las cosas, pero siempre pasan por algo. Uno siempre tiene sueños y lucha por conseguirlos, este año lo di todo hasta este punto que ya las cosas salieron de mi control», escribió Nosiglia en su cuenta personal.

En 12 etapa de carrera, Nosiglia tuvo como mejor ubicación la casilla décima en la etapa diez y el sitio 26 era una constante en sus registros en la clasificación general. Esta fue la sexta actuación del piloto boliviano.

En 2020 abandonó en la segunda etapa por una caída que sufrió. Su mejor ubicación en cinco actuaciones fue la undécima en la edición 2019.

En este momento difícil para el deportista, su padre, Walter Nosiglia, estuvo a su lado para tratar de sostener a su hijo y comentó que: «Sólo luchar otra vez con la impotencia y la tristeza de todo un año de entrenamiento y haber llegado hasta ahí. Eso también lo superaste. Estoy más que orgulloso de ti y valoro cada instante de tu vida. Eres un grande».