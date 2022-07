Dellien: «La condición más importante es la que uno tiene dentro»

Hugo Dellien regresó este sábado al Club de Tenis La Paz (CTLP), escenario considerado como su casa, donde dio sus primeros pasos en la aventura del profesionalismo. En una charla motivacional compartió sus vivencias y sus motivaciones que le condujeron a ser el número uno del tenista boliviano.

Aunque los números están a favor de Dellien para colocarlo en el pedestal del mejor tenista de Bolivia en la historia moderna de este deporte, Dellien mantiene la humildad y prefiere dejar que su juego hable por él.

Con 29 años de edad, Dellien ha pasado por momentos de alegría y de frustración, de los cuales siempre trató de sacar lo mejor para seguir creciendo como personal y como tenista, lejos de su familia y de Trinidad, tierra que lo vio nacer.

«Todas las cosas que hice, las cosas que tuve que vivir para estar en el lugar que estoy, no me arrepiento, pero son cosas que te forman como persona y eso es importante. De todo he ido aprendiendo, y todos los deportistas tienen que verlo así», declaró Dellien en la zona de La Florida, donde jugó con los niños de la escuela.

Dellien también se convirtió en la voz de los deportistas que han quedado a un lado o descuidados, sin apoyo económico dentro de un sistema deportivo boliviano que tiene huecos.

«No tenemos las condiciones que tiene otros países, pero la condición más importante es la que uno tiene dentro y la que uno cree que tiene, y es la que puede llegar a dar frutos», dijo Dellien en La Paz, visita propiciada por Colnatur Sport de Laboratorios Bagó de Bolivia.

La raqueta número uno de Bolivia está en etapa de recuperación por una lesión en la muñeca derecha (sinovitis radio-cubito-carpiana). Dellien apunta su regreso con el Challenger de Lima (Perú) y un torneo en República Dominicana antes de jugar el US Open del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York. De ahí se sumará al equipo Bolivia para jugar la Copa Davis ante Tailandia.

«Sumé muchos puntos en una época en la cual no sumaba y me deja en una posición buena para lo que viene en este año», indicó Dellien sobre el puesto 76 que ocupa en el ranking de la ATP.