Desde casa o en las aulas, los escolares vuelven a clases

Los niños y adolescentes retornaron este martes a clases, algunos desde casa y otros, como los de la ciudad de El Alto, volvieron a sus escuelas bien uniformados y con algunas medidas de bioseguridad contra la covid-19 como mascarillas quirúrgicas y alcohol desinfectante.

Desde temprano y pese al frío por la lluvia que cayó de madrugada, escuelas como la Unidad Educativa 23 de Marzo o la vecina Alonso de Mendoza, en la zona alteña de Ventilla, volvieron a acoger a centenares de estudiantes y sus padres que acudieron a los actos inaugurales de la gestión escolar.

En la escuela 23 de Marzo hubo más movimiento, pues fue una de las elegidas por el Gobierno nacional para el acto oficial de inicio de clases con la presencia del vicepresidente del país, David Choquehuanca, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, entre otras autoridades.

Niños, adolescentes y adultos pasaron uno a uno por la cámara de desinfección instalada en la puerta del centro educativo y luego tomaron sus lugares en el patio para participar en el evento.

Los más pequeños vistieron ropas características de la danza autóctona moseñada, con aguayos o telas tejidas por las indígenas bolivianas, y lluch’us, los gorros andinos de lana, mientras que los adolescentes usaron el uniforme del colegio con los colores azul y gris.

Algunos estudiantes llevaban colgadas al cuello pequeñas botellas de alcohol líquido o en gel para desinfectarse las manos.

El acto oficial estuvo lleno de discursos, bailes y entusiasmo sobre todo de los padres y maestros que obsequiaron a las autoridades unos ponchos y guirnaldas de flores y de pan.

Cuando fue su turno, Choquehuanca alternó entre el español y el aimara para dirigirse a los asistentes, recordando que en el país están vigentes tres modalidades educativas, la presencial, semipresencial y la virtual.

«Tenemos que entrar en eso de la educación virtual y cuidarnos de ese coronavirus, cuidarnos con la medicina farmacológica y la medicina ancestral, la medicina natural, tradicional», manifestó.

El presidente Luis Arce participó en la inauguración de la gestión escolar desde Sucre, sus otros ministros se repartieron en las otras regiones para representarle.

Retorno al cole

A unas calles de la escuela 23 de Marzo se encuentra la Unidad Educativa Alonso de Mendoza, cuyos más de 400 estudiantes ya se encontraban en las aulas pasando clases, todos con el barbijo puesto.

Algunos repasaban matemáticas, otros dialogaban con su maestro sobre las características de la covid-19 y los cuidados que se deben tener ante esa enfermedad que les tuvo lejos del colegio durante 2020 y una buena parte de 2021.

Y es que en esa escuela los estudiantes pudieron volver a las clases presenciales en los últimos meses de 2021, explicó a Efe su director, Rubén Apaza.

«El contexto nos obliga. No llega señal de internet, tiene un costo elevado si lo tienen algunos en casa y no es para todos. Entonces no queremos privilegiar a algunos que tienen wifi en casa, la educación es para todos (y por eso) se arranca esta gestión de manera presencial», señaló.

El centro educativo también tiene una cámara de desinfección en la puerta y es obligatorio llevar la mascarilla para pasar clases, así como desinfectarse las manos permanentemente, indicó el director, que también consideró necesario «adaptarse a convivir con el covid como lo hacemos con el resfrío y otras enfermedades».

«Hay que encararlo (con) valor psicológico, valor en alimentación, uso de conocimientos ancestrales, medicamentos de farmacia y las vacunas como corresponde», agregó.

Cuando suena el timbre del recreo, los escolares salen de sus aulas, algunos toman las canchas para jugar fútbol y otros se dirigen al pequeño quiosco para comprar alguna golosina, mientras varios padres les observan desde el otro lado del enorme patio.

«Aquí se puede aprender un poco mejor, ya que si tienes alguna duda puedes preguntar al profesor. En cambio estar desde una computadora no es lo mismo», dijo a Efe Alexander Ramos, un estudiante de cuarto de secundaria.

Para Romina Bravo, otra escolar de segundo de secundaria, «es divertido» volver a las clases presenciales porque en el inicio de la pandemia la pasó «muy encerrada con las tareas», mientras que ahora tienen «más aire» y pueden reencontrarse con sus compañeros.

Además, pasar clases a distancia «ha sido complicado porque a veces no funcionaba muy bien el internet y primero nos hacían fotocopiar las tareas, nos teníamos que llevar a nuestras casas y a la semana siguiente entregar aquí en la escuela», agregó la adolescente, que se propuso ser la mejor estudiante este año para enorgullecer a sus padres.