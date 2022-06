Desplegarán 1.500 funcionarios municipales para control de bioseguridad en Gran Poder

La Alcaldía de La Paz informó este miércoles que desplegará a 1.500 funcionarios para exigir a bailarines y espectadores el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, durante la realización de la entrada del Gran Poder, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y pedir que las fraternidades cumplan con el rol de ingresos para que no haya retrasos.

“Vamos a redoblar esfuerzos, para este fin de semana está previsto desplegar a 1.500 funcionarios en diferentes turnos con el objetivo de que los fraternos y espectadores cumplan con las medidas de bioseguridad”, informó el secretario municipal de Culturas y Turismo, Rodney Miranda.

En la preentrada del Gran Poder se desplazó a 500 funcionarios ediles para que cumplan con el mismo trabajo. Entonces se observó el descuido en el uso del barbijo y la exhibición del carnet de vacunación para evitar los contagios de Covid-19, tomando en cuenta que el país está en plena quinta ola.

En ese contexto, la autoridad edil explicó que los funcionarios trabajarán desde las 06:00 hasta la conclusión del recorrido de las fraternidades, se organizarán en turnos de ocho horas para garantizar un mejor control en todo el recorrido.

En una reunión con la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder (Acfgp) se estableció que los fraternos están restringidos en el consumo de bebidas alcohólicas durante el trayecto, caso contrario serán retirados por los funcionarios y el personal designado por las comparsas.

Miranda explicó que se creará un anillo de seguridad dos cuadras antes de la Av. Baptista, lugar de concentración de las fraternidades. Bailarín que no porte su carnet de vacunación contra el coronavirus ni los implementos de bioseguridad no podrán participar de la entrada folclórica.

“Se generará un anillo de seguridad al inicio del recorrido. Como se hace en los partidos de la selección, unas cuadras antes de llegar al estadio se establece una línea de seguridad y no puedes pasar si no tienes tu entrada. En esta ocasión no vas a poder llegar a la concentración de tu fraternidad si no tienes el carnet de vacunación ni los implementos de bioseguridad”, explicó.

Finalmente, Miranda indicó que tras el ingreso de la última comparsa se iniciará con la limpieza inmediata de las calles y el recojo de los residuos sólidos que se generen esa jornada. A la vez, se contará con el apoyo de la Policía Boliviana para desalojar a las personas que estén consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública.