Diego Luna subraya su «emoción» y «compromiso» por volver a «Star Wars»

Diego Luna, que ya está en Londres rodando la serie de «Star Wars» sobre Cassian Andor, subrayó a Efe su «emoción» por regresar a este universo galáctico, así como su «compromiso» con un personaje al que vuelve tras la cinta «Rogue One: A Star Wars Story» (2016).

«Esto apenas arranca y tendré mucho más que decir pronto. Por ahora, solo la emoción de estar de vuelta y el compromiso que tengo con este proyecto al que le tengo todo el cariño», señaló Luna en una entrevista durante la promoción de la película «Wander Darkly».

Luna, que coprotagonizó «Rogue One» junto a Felicity Jones, encabeza ahora el proyecto televisivo centrado en Cassian Andor y con el que «Star Wars» pretende continuar su triunfal debut en las series no animadas después del gran éxito que ha alcanzado con «The Mandalorian».

Junto a Luna también aparecerán en esta serie la latina Adria Arjona y otros intérpretes como Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Denise Gough o Kyle Soller. «Estoy enfocado en dar lo mejor de mí para que este proyecto me represente, para que este proyecto sea un proyecto con el que yo me sienta satisfecho», indicó Luna.

«Y vamos por buen camino (…). Estoy trabajando con Tony Gilroy (uno de los guionistas de ‘Rogue One’), que es alguien que admiro mucho. Estoy rodeado de un equipo maravilloso frente y detrás de la cámara y regresando a un universo y un personaje a los que les tengo mucho cariño», añadió.

Luna destacó asimismo las posibilidades de desarrollo narrativo que ofrece una serie de televisión frente a una cinta.

«Me da mucha ilusión poder ahora pintar con otros colores (a Cassian Andor), dibujar capas que en una película no da tiempo. La estoy disfrutando mucho», aseguró.

En otro sentido, el mexicano descartó que exista una presión adicional en este rodaje de «Star Wars», tras el fenómeno que ha supuesto «The Mandalorian».

«No, yo no veo así la vida… Las metas que me pongo no tienen que ver con eso», argumentó.

«La popularidad o no es algo que llega y que, en realidad, poco depende de ti. Uno tiene que trabajar con toda la energía y la convicción de que entiendes por qué estás ahí y qué es lo que tú quieres lograr. Y después eso se puede traducir en muchas cosas. Ojalá se traduzca en llegar a más públicos, pero eso, te digo, poco depende de mí», agregó.

Luna estrena en Estados Unidos este viernes «Wander Darkly», una película de la cineasta Tara Miele sobre el luto y el desamor y en la que forma la pareja protagonista junto a Sienna Miller.